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Российский блокбастер "Т-34" покажут в Китае
Российский блокбастер "Т-34" покажут в Китае
Российский фильм "Т-34" Алексея Сидорова покажут в Китае 6 декабря на Международном кинофестивале в Хайнане, а в китайских кинотеатрах лента выйдет с 11... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:57
2020-11-27T19:13
александр петров (актер)
культура
кино и сериалы
новости культуры
централ партнершип
т-34
китай
япония
шанхай
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российский фильм "Т-34" Алексея Сидорова покажут в Китае 6 декабря на Международном кинофестивале в Хайнане, а в китайских кинотеатрах лента выйдет с 11 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".В пресс-службе также добавили, что в центре городов Чэнду, Шанхай и Шэньчжэнь установлены три полноразмерных танка Т-34 в рамках рекламной кампании. "Выход фильма сильно сдвинулся из-за негативных последствий коронавируса. Кроме того, нам понадобилось время, чтобы изготовить 3D-версию картины, поскольку для китайского рынка очень важны 3D и премиум-форматы CGS и CINITY. Мы надеемся, что китайская аудитория по достоинству оценит фильм", – приводят слова гендиректор компании-прокатчика Airmita Ляна Ду в пресс-службе.Гендиректор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин отметил, что Китай сейчас – один из самых крупных рынков для кинодистрибуции и одновременно один из самых сложных.В конце 2019 года картина вышла в кинотеатрах Японии. Как сообщили в пресс-службе, за пять месяцев ее посмотрели более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы приблизились к 100 миллионам рублей. По словам представителя прокатчика Chiho Maeta, "Т-34" стал самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет".В России премьера фильма Алексея Сидорова состоялась 1 января 2019 года. Тогда сборы в прокате составили более двух миллиардов рублей. В ленте рассказывают о курсанте Ивушкине (Александр Петров). Оказавшись плену во время Великой Отечественной войны, он планирует побег. Главный герой собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером.
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александр петров (актер), кино и сериалы, новости культуры, централ партнершип, т-34, китай, япония, шанхай

Российский блокбастер "Т-34" покажут в Китае

18:57 27.11.2020 (обновлено: 19:13 27.11.2020)
 
© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Т-34"
Кадр из фильма Т-34 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Предоставлено Централ Партнершип
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российский фильм "Т-34" Алексея Сидорова покажут в Китае 6 декабря на Международном кинофестивале в Хайнане, а в китайских кинотеатрах лента выйдет с 11 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"На экраны фильм выходит 11 декабря сразу в четырех форматах: 2D, 3D и премиум-форматах – China film giant screen (CGS) и Cinity, – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в центре городов Чэнду, Шанхай и Шэньчжэнь установлены три полноразмерных танка Т-34 в рамках рекламной кампании.
"Выход фильма сильно сдвинулся из-за негативных последствий коронавируса. Кроме того, нам понадобилось время, чтобы изготовить 3D-версию картины, поскольку для китайского рынка очень важны 3D и премиум-форматы CGS и CINITY. Мы надеемся, что китайская аудитория по достоинству оценит фильм", – приводят слова гендиректор компании-прокатчика Airmita Ляна Ду в пресс-службе.
Гендиректор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин отметил, что Китай сейчас – один из самых крупных рынков для кинодистрибуции и одновременно один из самых сложных.
"Замечательно, что в этот непростой для всего мира период наш российский блокбастер увидят зрители на больших экранах в Китае", – отметил Верещагин.
В конце 2019 года картина вышла в кинотеатрах Японии. Как сообщили в пресс-службе, за пять месяцев ее посмотрели более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы приблизились к 100 миллионам рублей. По словам представителя прокатчика Chiho Maeta, "Т-34" стал самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет".
В России премьера фильма Алексея Сидорова состоялась 1 января 2019 года. Тогда сборы в прокате составили более двух миллиардов рублей. В ленте рассказывают о курсанте Ивушкине (Александр Петров). Оказавшись плену во время Великой Отечественной войны, он планирует побег. Главный герой собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером.
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КультураАлександр Петров (актер)Кино и сериалыНовости культурыЦентрал ПартнершипТ-34КитайЯпонияШанхай
 
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