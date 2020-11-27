https://ria.ru/20201127/t-34-1586661980.html

Российский блокбастер "Т-34" покажут в Китае

Российский блокбастер "Т-34" покажут в Китае

Российский фильм "Т-34" Алексея Сидорова покажут в Китае 6 декабря на Международном кинофестивале в Хайнане, а в китайских кинотеатрах лента выйдет с 11... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T18:57

2020-11-27T18:57

2020-11-27T19:13

александр петров (актер)

культура

кино и сериалы

новости культуры

централ партнершип

т-34

китай

япония

шанхай

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российский фильм "Т-34" Алексея Сидорова покажут в Китае 6 декабря на Международном кинофестивале в Хайнане, а в китайских кинотеатрах лента выйдет с 11 декабря, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".В пресс-службе также добавили, что в центре городов Чэнду, Шанхай и Шэньчжэнь установлены три полноразмерных танка Т-34 в рамках рекламной кампании. "Выход фильма сильно сдвинулся из-за негативных последствий коронавируса. Кроме того, нам понадобилось время, чтобы изготовить 3D-версию картины, поскольку для китайского рынка очень важны 3D и премиум-форматы CGS и CINITY. Мы надеемся, что китайская аудитория по достоинству оценит фильм", – приводят слова гендиректор компании-прокатчика Airmita Ляна Ду в пресс-службе.Гендиректор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин отметил, что Китай сейчас – один из самых крупных рынков для кинодистрибуции и одновременно один из самых сложных.В конце 2019 года картина вышла в кинотеатрах Японии. Как сообщили в пресс-службе, за пять месяцев ее посмотрели более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы приблизились к 100 миллионам рублей. По словам представителя прокатчика Chiho Maeta, "Т-34" стал самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет".В России премьера фильма Алексея Сидорова состоялась 1 января 2019 года. Тогда сборы в прокате составили более двух миллиардов рублей. В ленте рассказывают о курсанте Ивушкине (Александр Петров). Оказавшись плену во время Великой Отечественной войны, он планирует побег. Главный герой собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером.

https://ria.ru/20200204/1564260325.html

китай

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александр петров (актер), кино и сериалы, новости культуры, централ партнершип, т-34, китай, япония, шанхай