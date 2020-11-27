https://ria.ru/20201127/sudya-1586624556.html

"Судья" из телепередачи "Час суда" получила срок за мошенничество

"Судья" из телепередачи "Час суда" получила срок за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам условно исполнительницу роли судьи в передаче "Час суда. Дела семейные" Елену Дмитриеву по обвинению в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:51

2020-11-27T14:51

2020-11-27T16:16

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам условно исполнительницу роли судьи в передаче "Час суда. Дела семейные" Елену Дмитриеву по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дмитриевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года", — рассказал собеседник агентства.Дмитриевой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ей грозило наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.Известно, что Дмитриева имеет юридическое образование, долгое время она вела передачу "Час суда. Дела семейные" и производные от нее программы на нескольких телеканалах с 2004 года.По данным СМИ, Дмитриева пообещала бизнесмену использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнером. Последний обратился в правоохранительные органы, после чего Дмитриеву задержали.

https://ria.ru/20201126/prigovor-1586528159.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия