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"Судья" из телепередачи "Час суда" получила срок за мошенничество
"Судья" из телепередачи "Час суда" получила срок за мошенничество
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам условно исполнительницу роли судьи в передаче "Час суда. Дела семейные" Елену Дмитриеву по обвинению в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:51
2020-11-27T16:16
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам условно исполнительницу роли судьи в передаче "Час суда. Дела семейные" Елену Дмитриеву по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дмитриевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года", — рассказал собеседник агентства.Дмитриевой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ей грозило наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.Известно, что Дмитриева имеет юридическое образование, долгое время она вела передачу "Час суда. Дела семейные" и производные от нее программы на нескольких телеканалах с 2004 года.По данным СМИ, Дмитриева пообещала бизнесмену использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнером. Последний обратился в правоохранительные органы, после чего Дмитриеву задержали.
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москва, происшествия

"Судья" из телепередачи "Час суда" получила срок за мошенничество

14:51 27.11.2020 (обновлено: 16:16 27.11.2020)
 
© "Зал суда"Кадр из передачи "Час суда. Дела семейные"
Кадр из передачи Час суда. Дела семейные - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© "Зал суда"
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам условно исполнительницу роли судьи в передаче "Час суда. Дела семейные" Елену Дмитриеву по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дмитриевой назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года", — рассказал собеседник агентства.
Дмитриевой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ей грозило наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Известно, что Дмитриева имеет юридическое образование, долгое время она вела передачу "Час суда. Дела семейные" и производные от нее программы на нескольких телеканалах с 2004 года.
По данным СМИ, Дмитриева пообещала бизнесмену использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнером. Последний обратился в правоохранительные органы, после чего Дмитриеву задержали.
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