https://ria.ru/20201127/studenty-1586688362.html

Студентам подмосковных вузов и колледжей продлили удаленку

Студентам подмосковных вузов и колледжей продлили удаленку

Студенты вузов и колледжей Подмосковья будут продолжать обучаться в дистанционном формате до 13 декабря, следует из постановления губернатора Московской области РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:51

2020-11-27T19:51

2020-11-27T19:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Студенты вузов и колледжей Подмосковья будут продолжать обучаться в дистанционном формате до 13 декабря, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства."Министерству образования Московской области, министерству культуры Московской области, министерству здравоохранения Московской области приостановить по 13 декабря 2020 года посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное и высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации", - говорится в документе.В пятницу в Подмосковье выявили 1058 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – почти 108 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/ogranicheniya-1586093759.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество