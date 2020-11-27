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Во вторник в Москве выпадет семь сантиметров снега
Во вторник в Москве выпадет семь сантиметров снега
Холодный фронт со снегопадами придет во вторник в Москву, выпадет до 7 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:27
2020-11-27T14:27
городское хозяйство москвы
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодный фронт со снегопадами придет во вторник в Москву, выпадет до 7 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 1 декабря, как по заказу, пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться снегопадами, снежный покров, который сейчас уже почти на нуле держится, восстановится с приходом календарной зимы. Он поднимется где-то сантиметров до 7. Температура и днем, и ночью будет ноль", - рассказал Тишковец.
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городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество

Во вторник в Москве выпадет семь сантиметров снега

14:27 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы чистят тротуары от снега в Москве
Сотрудники коммунальной службы чистят тротуары от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодный фронт со снегопадами придет во вторник в Москву, выпадет до 7 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С 1 декабря, как по заказу, пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться снегопадами, снежный покров, который сейчас уже почти на нуле держится, восстановится с приходом календарной зимы. Он поднимется где-то сантиметров до 7. Температура и днем, и ночью будет ноль", - рассказал Тишковец.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Городское хозяйство МосквыЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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