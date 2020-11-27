https://ria.ru/20201127/sneg-1586619325.html
Во вторник в Москве выпадет семь сантиметров снега
Во вторник в Москве выпадет семь сантиметров снега
Холодный фронт со снегопадами придет во вторник в Москву, выпадет до 7 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:27
2020-11-27T14:27
2020-11-27T14:27
городское хозяйство москвы
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодный фронт со снегопадами придет во вторник в Москву, выпадет до 7 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 1 декабря, как по заказу, пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться снегопадами, снежный покров, который сейчас уже почти на нуле держится, восстановится с приходом календарной зимы. Он поднимется где-то сантиметров до 7. Температура и днем, и ночью будет ноль", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20201127/pogoda-1586618322.html
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городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество