https://ria.ru/20201127/sneg-1586619325.html

Во вторник в Москве выпадет семь сантиметров снега

Во вторник в Москве выпадет семь сантиметров снега

Холодный фронт со снегопадами придет во вторник в Москву, выпадет до 7 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:27

2020-11-27T14:27

2020-11-27T14:27

городское хозяйство москвы

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Холодный фронт со снегопадами придет во вторник в Москву, выпадет до 7 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 1 декабря, как по заказу, пройдет холодный фронт. Он будет сопровождаться снегопадами, снежный покров, который сейчас уже почти на нуле держится, восстановится с приходом календарной зимы. Он поднимется где-то сантиметров до 7. Температура и днем, и ночью будет ноль", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20201127/pogoda-1586618322.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество