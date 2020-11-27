https://ria.ru/20201127/smi-1586609428.html

Россия удивлена зарубежной реакцией на изменения закона о СМИ, заявил МИД

Россия удивлена зарубежной реакцией на изменения закона о СМИ, заявил МИД

Москва удивлена зарубежной реакцией на поправки в закон об информации, западных партнеров давно предупреждали, что рано или поздно будут приняты меры в ответ на РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:48

2020-11-27T13:48

2020-11-27T22:41

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Москва удивлена зарубежной реакцией на поправки в закон об информации, западных партнеров давно предупреждали, что рано или поздно будут приняты меры в ответ на дискриминацию российского контента в интернет-пространстве, чтобы обеспечить соблюдение прав российских СМИ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вызывает удивление реакция определенных политических кругов за рубежом на проект изменений в законы об информации и о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод гражданина РФ", — заявила Захарова на брифинге.Она добавила, что пока поправки находятся на стадии обсуждения, однако отметила, что все корректировки направлены на введение механизма ответственности за необоснованную дискриминацию в той или иной сфере материалов российских СМИ."Но здесь же важно напомнить нашим западным партнерам, а именно они сейчас возмущены, что Россия не первой взялась за разработку мер ограничения воздействия крупных западных платформ на контент. Такие механизмы разрабатывается на пространстве ЕС, обсуждались на других международных площадках, а США — там что творится", — добавила Захарова."Для нас эти меры абсолютно вынуждены, они связаны с непрекращающейся чередой удалений аккаунтов, материалов, блокировок российского контента, понижения его в поисковой выдаче в основном западных транснациональных платформ. <...> Как это можно в принципе объяснить? Просто одним желанием убрать российскую точку зрения или точку зрения российских журналистов из интернет-пространства и нежеланием распространять иную точку зрения? Так не бывает", — подчеркнула она.Именно поэтому, сказала Захарова, чтобы защитить российские средства массовой информации, их интеллектуальную собственность, права, предложены механизмы ответственности цифровых площадок.По ее словам, основная задача "заключается в том, чтобы обеспечить соответствие международным обязательствам в области прав человека всего того, что происходит"."И еще раз хотела бы сказать, что мы неоднократно доводили до международной общественности не просто нашу озабоченность, а примеры того, что происходит с российским цифровым контентом в цифровой среде. И мы говорили, что рано или поздно настанет момент, когда сосуществовать в таких условиях будет просто невозможно и нужно будет принимать меры. Вот сейчас не стоит удивляться, что это и происходит", — констатировала официальный представитель МИД России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/simonyan-1585380996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире