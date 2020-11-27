https://ria.ru/20201127/skoraya-1586672918.html

Глава скорой помощи назвал показания для госпитализации при коронавирусе

Глава скорой помощи назвал показания для госпитализации при коронавирусе

Больные с коронавирусом в Москве госпитализируются на основании клинической картины, а не по формальным показателям, сообщил РИА Новости руководитель московской РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T18:29

2020-11-27T18:29

2020-11-27T18:30

распространение нового коронавируса

николай плавунов

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Больные с коронавирусом в Москве госпитализируются на основании клинической картины, а не по формальным показателям, сообщил РИА Новости руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что московские скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (было 25%). Бригады скорых перестанут проводить ковид-тесты взрослым."Все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели. В некоторых случаях пациент переносит заболевание достаточно легко, получает бесплатные современные лекарственные препараты, находится под наблюдением врача поликлиники и телемедицинского центра и может продолжать лечение дома, госпитализация ему не требуется", - рассказал Плавунов.Он отметил, что в случае выявления в процессе наблюдения у больных признаков тяжелого или длительного течения заболевания, развития осложнений пациенту оформляется направление и вызывается выездная бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно доставляет его в профильный стационар.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/polikliniki-1586654549.html

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