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https://ria.ru/20201127/skoraya-1586672918.html
Глава скорой помощи назвал показания для госпитализации при коронавирусе
Глава скорой помощи назвал показания для госпитализации при коронавирусе
Больные с коронавирусом в Москве госпитализируются на основании клинической картины, а не по формальным показателям, сообщил РИА Новости руководитель московской РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:29
2020-11-27T18:30
распространение нового коронавируса
николай плавунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Больные с коронавирусом в Москве госпитализируются на основании клинической картины, а не по формальным показателям, сообщил РИА Новости руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что московские скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (было 25%). Бригады скорых перестанут проводить ковид-тесты взрослым."Все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели. В некоторых случаях пациент переносит заболевание достаточно легко, получает бесплатные современные лекарственные препараты, находится под наблюдением врача поликлиники и телемедицинского центра и может продолжать лечение дома, госпитализация ему не требуется", - рассказал Плавунов.Он отметил, что в случае выявления в процессе наблюдения у больных признаков тяжелого или длительного течения заболевания, развития осложнений пациенту оформляется направление и вызывается выездная бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно доставляет его в профильный стационар.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, москва, общество

Глава скорой помощи назвал показания для госпитализации при коронавирусе

18:29 27.11.2020 (обновлено: 18:30 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Больные с коронавирусом в Москве госпитализируются на основании клинической картины, а не по формальным показателям, сообщил РИА Новости руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что московские скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (было 25%). Бригады скорых перестанут проводить ковид-тесты взрослым.
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"Все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели. В некоторых случаях пациент переносит заболевание достаточно легко, получает бесплатные современные лекарственные препараты, находится под наблюдением врача поликлиники и телемедицинского центра и может продолжать лечение дома, госпитализация ему не требуется", - рассказал Плавунов.
Он отметил, что в случае выявления в процессе наблюдения у больных признаков тяжелого или длительного течения заболевания, развития осложнений пациенту оформляется направление и вызывается выездная бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно доставляет его в профильный стационар.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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