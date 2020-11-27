Глава скорой помощи назвал показания для госпитализации при коронавирусе
18:29 27.11.2020 (обновлено: 18:30 27.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Больные с коронавирусом в Москве госпитализируются на основании клинической картины, а не по формальным показателям, сообщил РИА Новости руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что московские скорые будут забирать пациентов только с поражением лёгких выше 50% (было 25%). Бригады скорых перестанут проводить ковид-тесты взрослым.
"Все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели. В некоторых случаях пациент переносит заболевание достаточно легко, получает бесплатные современные лекарственные препараты, находится под наблюдением врача поликлиники и телемедицинского центра и может продолжать лечение дома, госпитализация ему не требуется", - рассказал Плавунов.
Он отметил, что в случае выявления в процессе наблюдения у больных признаков тяжелого или длительного течения заболевания, развития осложнений пациенту оформляется направление и вызывается выездная бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно доставляет его в профильный стационар.
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