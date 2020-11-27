https://ria.ru/20201127/skidki-1586544514.html
Эксперты предупредили об угрозе мошенничества перед "Черной пятницей"
Эксперты предупредили об угрозе мошенничества перед "Черной пятницей"
Распродажи и большие скидки традиционно вызывают ажиотаж у россиян, чем пытаются воспользоваться мошенники. Не исключением является и "Черная пятница": число... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T06:04
2020-11-27T06:04
2020-11-27T07:16
россия
черная пятница
общество
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Распродажи и большие скидки традиционно вызывают ажиотаж у россиян, чем пытаются воспользоваться мошенники. Не исключением является и "Черная пятница": число фишинговых угроз стало расти еще в преддверии акции. Избежать уловок злоумышленников можно, соблюдая правила кибергигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "Черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2020 году "Черная пятница" приходится на 27 ноября. В России "Черная пятница" проводится с 2013 года.Руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point в России Сергей Забула отметил, что фишинговые атаки под видом "специальных предложений" от интернет-магазинов участились в октябре и ноябре. "В это время многие компании делают рассылки с информацией о скидках –– и среди них в почтовом ящике пользователя легко может затеряться фишинговое письмо. Чаще всего, в 87% случаев, фишинговые атаки осуществлялись именно по электронной почте. Чем ближе период распродаж, тем больше подобных писем: если в начале октября одно из 11 тысяч писем, связанных с распродажами, было фишинговым, то в ноябре вредоносным оказалось одно электронное письмо из 826", - указал он.Эксперт рекомендует заранее убедиться в наличии последних обновлений на всех устройствах - так злоумышленники не смогут использовать уязвимости в программах, заразить устройство и украсть финансовую информацию. Помимо этого он рекомендует использовать для онлайн-покупок виртуальные карты, а не традиционные."Совершая покупки в интернете, не стоит кликать на ссылки и вложения в рекламных электронных письмах. Более безопасный способ - вводить URL-адреса непосредственно в браузер и искать зеленый замок HTTPS рядом с адресом веб-сайта в адресной строке. Если пользователь находится на странице оформления заказа и не видит замка HTTPS, лучше избегать ввода каких-либо личных данных и особенно данных карт", - добавил он.
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россия, черная пятница, общество
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Распродажи и большие скидки традиционно вызывают ажиотаж у россиян, чем пытаются воспользоваться мошенники. Не исключением является и "Черная пятница
": число фишинговых угроз стало расти еще в преддверии акции. Избежать уловок злоумышленников можно, соблюдая правила кибергигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "Черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2020 году "Черная пятница" приходится на 27 ноября. В России "Черная пятница" проводится с 2013 года.
"В преддверии и во время "черной пятницы" мы ожидаем рост числа фишинговых и скам-атак. Мошенники всегда используют подобные масштабные акции в своих целях, ведь именно в это время бренды делают хорошие скидки и шлют большое количество сообщений, а люди активнее начинают совершать покупки в онлайне. … К тому же в этом году рост числа атак может быть связан еще и с тем, что существенно увеличилось само время и активность людей в интернете", - сообщила ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.
Руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point в России Сергей Забула отметил, что фишинговые атаки под видом "специальных предложений" от интернет-магазинов участились в октябре и ноябре. "В это время многие компании делают рассылки с информацией о скидках –– и среди них в почтовом ящике пользователя легко может затеряться фишинговое письмо. Чаще всего, в 87% случаев, фишинговые атаки осуществлялись именно по электронной почте. Чем ближе период распродаж, тем больше подобных писем: если в начале октября одно из 11 тысяч писем, связанных с распродажами, было фишинговым, то в ноябре вредоносным оказалось одно электронное письмо из 826", - указал он.
"Чтобы не стать жертвой мошенников, крайне важно, чтобы на всех устройствах были установлены защитные решения. Антивирусное программное обеспечение может обнаружить фишинговые атаки и заблокировать их до того, как они успеют причинить ущерб. Некоторые браузеры поставляются с дополнительными мерами предосторожности, такими как режим банка", - рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.
Эксперт рекомендует заранее убедиться в наличии последних обновлений на всех устройствах - так злоумышленники не смогут использовать уязвимости в программах, заразить устройство и украсть финансовую информацию. Помимо этого он рекомендует использовать для онлайн-покупок виртуальные карты, а не традиционные.
"Совершая покупки в интернете, не стоит кликать на ссылки и вложения в рекламных электронных письмах. Более безопасный способ - вводить URL-адреса непосредственно в браузер и искать зеленый замок HTTPS рядом с адресом веб-сайта в адресной строке. Если пользователь находится на странице оформления заказа и не видит замка HTTPS, лучше избегать ввода каких-либо личных данных и особенно данных карт", - добавил он.