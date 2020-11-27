https://ria.ru/20201127/skidki-1586544514.html

Эксперты предупредили об угрозе мошенничества перед "Черной пятницей"

Эксперты предупредили об угрозе мошенничества перед "Черной пятницей"

Распродажи и большие скидки традиционно вызывают ажиотаж у россиян, чем пытаются воспользоваться мошенники. Не исключением является и "Черная пятница": число... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T06:04

2020-11-27T06:04

2020-11-27T07:16

россия

черная пятница

общество

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Распродажи и большие скидки традиционно вызывают ажиотаж у россиян, чем пытаются воспользоваться мошенники. Не исключением является и "Черная пятница": число фишинговых угроз стало расти еще в преддверии акции. Избежать уловок злоумышленников можно, соблюдая правила кибергигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года - День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "Черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2020 году "Черная пятница" приходится на 27 ноября. В России "Черная пятница" проводится с 2013 года.Руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point в России Сергей Забула отметил, что фишинговые атаки под видом "специальных предложений" от интернет-магазинов участились в октябре и ноябре. "В это время многие компании делают рассылки с информацией о скидках –– и среди них в почтовом ящике пользователя легко может затеряться фишинговое письмо. Чаще всего, в 87% случаев, фишинговые атаки осуществлялись именно по электронной почте. Чем ближе период распродаж, тем больше подобных писем: если в начале октября одно из 11 тысяч писем, связанных с распродажами, было фишинговым, то в ноябре вредоносным оказалось одно электронное письмо из 826", - указал он.Эксперт рекомендует заранее убедиться в наличии последних обновлений на всех устройствах - так злоумышленники не смогут использовать уязвимости в программах, заразить устройство и украсть финансовую информацию. Помимо этого он рекомендует использовать для онлайн-покупок виртуальные карты, а не традиционные."Совершая покупки в интернете, не стоит кликать на ссылки и вложения в рекламных электронных письмах. Более безопасный способ - вводить URL-адреса непосредственно в браузер и искать зеленый замок HTTPS рядом с адресом веб-сайта в адресной строке. Если пользователь находится на странице оформления заказа и не видит замка HTTPS, лучше избегать ввода каких-либо личных данных и особенно данных карт", - добавил он.

https://ria.ru/20201126/moshennichestvo-1586432645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черная пятница, общество