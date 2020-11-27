https://ria.ru/20201127/shishkan-1586563802.html

СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана в Подмосковье

СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана в Подмосковье

СК РФ завершил расследование по громкому делу об организованной преступной группировке Олега Медведева (Шишканова, криминальная кличка Шишкан) в Подмосковье,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:30

2020-11-27T10:30

2020-11-27T12:52

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. СК РФ завершил расследование по громкому делу об организованной преступной группировке Олега Медведева (Шишканова, криминальная кличка Шишкан) в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.За последнее время это крупнейшая ОПГ, разоблаченная в Московском регионе."Завершены следственные действия в отношении 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов). Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие (статьи 105, 163, 111, 222, 210, 210.1 УК РФ)", - сказала она.Самому Шишкану помимо прочего предъявлено обвинение по относительно новой статье УК РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По ней до 15 лет колонии можно получить за сам факт принадлежности к "элите" криминального мира.Одним из самых жестоких преступлений, в которых обвиняются Медведев и его сподручные, СК РФ называет убийство гендиректора племзавода "Раменское" - местного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году.С учетом того, что при осмотре дома Сидоровой были, в частности, обнаружены следы крови, версия о причастности к преступлению Медведева была принята следствием за рабочую. Кроме того, через несколько дней после исчезновения семьи в соседнем, Воскресенском, районе был найден сгоревший автомобиль, а рядом с ним перчатка с биологическими следами родственника депутата Александра Сидорова.Как подчеркнула Петренко, соучастники убийства потратили много сил на то, чтобы направить следствие по ложному пути - например, находились "свидетели", утверждавшие, что видели Сидорову живой. Отмечается, что несколько лет региональные следователи проверяли версию о причастности Шишкана к исчезновению семьи – были допрошены десятки людей, в том числе сам Медведев и некоторые участники его ОПГ, но отсутствие доказательств не давало оснований для предъявления им обвинения, а его пособники молчали, опасаясь расплаты.В связи с особой сложностью дела, в 2019 году материалы передали в центральный аппарат СК РФ. Там заново изучили обстоятельства исчезновения Сидоровой и ее семьи, а также последовавшей за этим фактически безвозмездной передачи земель завода жителю Раменского, "имевшему прямое отношение к Медведеву".По словам Петренко, не оставалось сомнений, что организовать и осуществить подобное преступление под силу только крупной организованной группе, а передача земель прямо указывала на Медведева - "но все это были косвенные улики".Как рассказала официальный представитель СК РФ, решение о задержании Шишкана было принято на основании данных, что после широкого празднования 55-летнего юбилея он собирался переехать за границу. Вместе с ним был схвачен один из наиболее жестоких и опасных участников ОПГ – Эдуард Харьков, который при задержании Шишкана напал на полицейского.Эти задержания послужили сигналом к бегству для наиболее активных участников ОПГ, и некоторые из них преуспели, спрятавшись за границей.Волна задержаний подозреваемых началась в сентябре 2019 года в Московской, Тверской, Псковской, Рязанской областях и на Камчатке - уже первый из задержанных на допросе раскрыл обстоятельства убийства и указал на место захоронения убитых. Тела Сидоровой и ее родственников были обнаружены в октябре 2019 года, что сделало возможным предъявление Шишкану обвинений."Дальнейшее расследование только подтверждало эту версию и конкретизировало роли соучастников, стали понятны масштабы преступной деятельности Медведева и размеры его преступных доходов, позволявших вести роскошный образ жизни. Задержания участников преступного сообщества продолжались до конца октября текущего года", - добавила Петренко.В СК РФ при этом заметили, что в СМИ и соцсетях стала появляться информация, будто Медведев - крупный бизнесмен и меценат, жертвовавший огромные суммы на благотворительность и поддержку футбольного клуба "Сатурн" в Раменском районе, "а расследуемое уголовное дело... результат желания некоторых влиятельных лиц расправиться с Медведевым через правоохранительные органы"."Такая линия защиты была выбрана не сразу – со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым... Когда эта попытка провалилась и стало очевидным, что симулировать психическое расстройство и обмануть психиатров он не в состоянии, Медведев поменял команду защитников и сделал ставку на затягивание следствия любыми способами", - добавила Петренко.По информации следствия, на самом деле Медведев не был предпринимателем, не имел легальных источников дохода и не платил налогов. Согласно данным налоговой службы, единственный раз в 2013 году он получил доход в 6999 рублей, из которых был уплачен налог в на 630 рублей."Сам Медведев следствию пояснил, что платить в бюджет не в его принципах, и налоги он платил так, как считал для себя приемлемым", - указала Петренко.Утверждения же Шишкана о занятии благотворительностью не подтверждаются фактами, отметило следствие.При этом СК РФ известно, что обвиняемый поддерживал приятельские отношения со многими политиками, бизнесменами и артистами, мог себе позволить щедро оплачивать их дружбу и услуги, "но назвать такие действия благотворительностью никак нельзя"."Сейчас, когда следственные действия по уголовному делу завершены, и у Медведева не осталось иллюзий по поводу его неприкосновенности от уголовного преследования, для него и его защиты нет другого выхода, как всеми способами затянуть ознакомление с уголовным делом и при поддержке своих влиятельных знакомых добиваться изменения ему меры пресечения", - подчеркнула Петренко.Материалы расследования сначала должна будет изучить защита, после чего их передадут в прокуратуру на утверждение, а затем - в суд. Расследование против других участников ОПГ, скрывшихся за границей, продолжается.

https://ria.ru/20190718/1556624938.html

https://ria.ru/20191021/1560034742.html

https://ria.ru/20200207/1564411435.html

https://ria.ru/20191108/1560734878.html

https://ria.ru/20191021/1560044375.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия