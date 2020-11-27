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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201127/servis-1586643861.html
Многодетным семьям Подмосковья расскажут о льготах на онлайн-сервисе
Многодетным семьям Подмосковья расскажут о льготах на онлайн-сервисе
Новый онлайн-сервис создали в Московской области, чтобы помочь многодетным семьям узнать обо всех льготах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:26
2020-11-27T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новый онлайн-сервис создали в Московской области, чтобы помочь многодетным семьям узнать обо всех льготах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи."В Московской области действует широкий спектр мер социальной поддержки, но часто жители не знают, на какие льготы и поддержку они имеют право", – отметил глава ведомства Максим Рымар.Теперь после получения удостоверения многодетной семьи жители Подмосковья будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. В них они увидят сообщения о положенных региональных мерах соцподдержки и ссылки на соответствующие электронные сервисы. Там будет представлена информация о компенсации расходов по оплате ЖКУ, о выплатах на школьников, об отдыхе детей, выдаче карт жителя Московской области, материнском капитале."Автоматическое информирование о сервисах, которыми может воспользоваться заявитель, – это новый шаг к проактивному оказанию госуслуг в регионе", – пояснил Рымар.Жители, которые уже давно пользуются удостоверением многодетной семьи, имеют право запросить выписку. Для получения услуги необходимо перейти по ссылкам, заполнить электронное заявление и приложить сканы документов.В Московской области живет более 85 тысяч многодетных семей. В регионе действуют льготы, в частности, исключительно для многодетных. Например, выплата на приобретение школьной формы.
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московская область (подмосковье)

Многодетным семьям Подмосковья расскажут о льготах на онлайн-сервисе

16:26 27.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий АньковМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новый онлайн-сервис создали в Московской области, чтобы помочь многодетным семьям узнать обо всех льготах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
"В Московской области действует широкий спектр мер социальной поддержки, но часто жители не знают, на какие льготы и поддержку они имеют право", – отметил глава ведомства Максим Рымар.
Теперь после получения удостоверения многодетной семьи жители Подмосковья будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. В них они увидят сообщения о положенных региональных мерах соцподдержки и ссылки на соответствующие электронные сервисы. Там будет представлена информация о компенсации расходов по оплате ЖКУ, о выплатах на школьников, об отдыхе детей, выдаче карт жителя Московской области, материнском капитале.
"Автоматическое информирование о сервисах, которыми может воспользоваться заявитель, – это новый шаг к проактивному оказанию госуслуг в регионе", – пояснил Рымар.
Жители, которые уже давно пользуются удостоверением многодетной семьи, имеют право запросить выписку. Для получения услуги необходимо перейти по ссылкам, заполнить электронное заявление и приложить сканы документов.
В Московской области живет более 85 тысяч многодетных семей. В регионе действуют льготы, в частности, исключительно для многодетных. Например, выплата на приобретение школьной формы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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