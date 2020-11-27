https://ria.ru/20201127/servis-1586643861.html

Многодетным семьям Подмосковья расскажут о льготах на онлайн-сервисе

Многодетным семьям Подмосковья расскажут о льготах на онлайн-сервисе

Новый онлайн-сервис создали в Московской области, чтобы помочь многодетным семьям узнать обо всех льготах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:26

2020-11-27T16:26

2020-11-27T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586641890_0:0:2665:1500_1400x0_80_0_0_d42594b35689224dfaabcd2310510deb.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новый онлайн-сервис создали в Московской области, чтобы помочь многодетным семьям узнать обо всех льготах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи."В Московской области действует широкий спектр мер социальной поддержки, но часто жители не знают, на какие льготы и поддержку они имеют право", – отметил глава ведомства Максим Рымар.Теперь после получения удостоверения многодетной семьи жители Подмосковья будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. В них они увидят сообщения о положенных региональных мерах соцподдержки и ссылки на соответствующие электронные сервисы. Там будет представлена информация о компенсации расходов по оплате ЖКУ, о выплатах на школьников, об отдыхе детей, выдаче карт жителя Московской области, материнском капитале."Автоматическое информирование о сервисах, которыми может воспользоваться заявитель, – это новый шаг к проактивному оказанию госуслуг в регионе", – пояснил Рымар.Жители, которые уже давно пользуются удостоверением многодетной семьи, имеют право запросить выписку. Для получения услуги необходимо перейти по ссылкам, заполнить электронное заявление и приложить сканы документов.В Московской области живет более 85 тысяч многодетных семей. В регионе действуют льготы, в частности, исключительно для многодетных. Например, выплата на приобретение школьной формы.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)