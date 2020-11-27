https://ria.ru/20201127/selezenka-1586542241.html
Боли в животе оказались симптомом редкой болезни
Боли в животе оказались симптомом редкой болезни
Врачи обнаружили у американки, пожаловавшейся на боли в животе, редкое заболевание, известное как "блуждающая селезенка". Соответствующий отчет опубликован в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:29
2020-11-27T03:29
2020-11-27T03:29
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Врачи обнаружили у американки, пожаловавшейся на боли в животе, редкое заболевание, известное как "блуждающая селезенка". Соответствующий отчет опубликован в журнале The New England Journal of Medicine.Перед тем, как заболеть, 36-летняя пациентка проходила обследование печени, во ходе которого никаких патологий селезенки выявлено не было. Однако через день женщина почувствовала боли в животе, у нее также началась рвота.В отделении неотложной помощи ей сделали новые анализы, которые выявили смещение селезенки на 30 сантиметров. По мнению врачей, смещение органа произошло из-за печени, которая связана с селезенкой через систему вен. У женщины ранее было диагностировано воспалительное заболевание печени, которое спровоцировало цирроз, что, в свою очередь, затруднило кровообращение. Из-за этого большое количество крови попадало в селезенку, вызывая ее расширение, что могло спровоцировать растяжение окружающих ее связок.Медики отметили, что наиболее опасным последствием этого заболевания является инфаркт селезенки, что может привести к смерти. Блуждающая селезенка - заболевание, обусловленное перерастяжением или недоразвитием связочного аппарата органа, фиксирующего селезенку в типичном месте, что может привести к перекруту, инфаркту и разрыву органа.
https://ria.ru/20201125/khrap-1586305901.html
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здоровье, сша, общество, в мире
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Врачи обнаружили у американки
, пожаловавшейся на боли в животе, редкое заболевание, известное как "блуждающая селезенка". Соответствующий отчет опубликован в журнале The New England Journal of Medicine
.
Перед тем, как заболеть, 36-летняя пациентка проходила обследование печени, во ходе которого никаких патологий селезенки выявлено не было. Однако через день женщина почувствовала боли в животе, у нее также началась рвота.
В отделении неотложной помощи ей сделали новые анализы, которые выявили смещение селезенки на 30 сантиметров. По мнению врачей, смещение органа произошло из-за печени, которая связана с селезенкой через систему вен.
У женщины ранее было диагностировано воспалительное заболевание печени, которое спровоцировало цирроз, что, в свою очередь, затруднило кровообращение. Из-за этого большое количество крови попадало в селезенку, вызывая ее расширение, что могло спровоцировать растяжение окружающих ее связок.
Медики отметили, что наиболее опасным последствием этого заболевания является инфаркт селезенки, что может привести к смерти.
Блуждающая селезенка - заболевание, обусловленное перерастяжением или недоразвитием связочного аппарата органа, фиксирующего селезенку в типичном месте, что может привести к перекруту, инфаркту и разрыву органа.