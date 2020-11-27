Глава МИД Украины заявил, что не поддерживал санкции против Белоруссии
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не говорил о поддержке санкций против Белоруссии, наоборот выступает против, чтобы производство и бизнес в стране "душили".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее высказал разочарование позицией Украины по ситуации в республике, в частности поддержкой санкций против Минска, заявив, что под Киевом появился центр информационного воздействия на Белоруссию. Согласно сообщению, в сводках КГБ были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой Хайко Маасом, в котором Кулеба якобы призвал ЕС ввести санкции против Минска.
"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Белоруссию, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно", - написал он в пятницу в Twitter.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.