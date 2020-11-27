https://ria.ru/20201127/sanktsii-1586611538.html

В Совфеде спрогнозировали возможные санкции ЕС против Турции

В Совфеде спрогнозировали возможные санкции ЕС против Турции

Вероятность введения Евросоюзом санкций против Турции высока, они могут затронуть банковский сектор, энергетику и судоходство, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:56

2020-11-27T13:56

2020-11-27T13:56

хами аксой

совет федерации рф

евросоюз

константин косачев

турция

в мире

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Вероятность введения Евросоюзом санкций против Турции высока, они могут затронуть банковский сектор, энергетику и судоходство, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме. В свою очередь пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой заявил, что Анкара считает резолюцию предвзятой и оторванной от реальности.По его словам, скорее всего санкции "будут нацелены на банковский сектор, энергетику и судоходство". "А потому развитие конфликта достаточно предсказуемо", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20201127/turtsiya-1586572416.html

турция

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хами аксой, совет федерации рф, евросоюз, константин косачев, турция, в мире