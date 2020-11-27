https://ria.ru/20201127/sanktsii-1586611538.html
В Совфеде спрогнозировали возможные санкции ЕС против Турции
В Совфеде спрогнозировали возможные санкции ЕС против Турции
Вероятность введения Евросоюзом санкций против Турции высока, они могут затронуть банковский сектор, энергетику и судоходство, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:56
2020-11-27T13:56
2020-11-27T13:56
хами аксой
совет федерации рф
евросоюз
константин косачев
турция
в мире
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Вероятность введения Евросоюзом санкций против Турции высока, они могут затронуть банковский сектор, энергетику и судоходство, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Европарламент принял в четверг резолюцию с призывом ввести санкции против Турции из-за ее позиции по кипрской проблеме. В свою очередь пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой заявил, что Анкара считает резолюцию предвзятой и оторванной от реальности.По его словам, скорее всего санкции "будут нацелены на банковский сектор, энергетику и судоходство". "А потому развитие конфликта достаточно предсказуемо", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20201127/turtsiya-1586572416.html
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хами аксой, совет федерации рф, евросоюз, константин косачев, турция, в мире