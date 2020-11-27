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В Индии разбился взлетевший с борта авианосца МиГ-29
В Индии разбился взлетевший с борта авианосца МиГ-29
Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К, сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС. РИА Новости, 27.11.2020
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости. Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К, сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС.Авиакатастрофа произошла 26 ноября около 17:00 по местному времени (14:30 мск). Самолет вылетел с авианосца "Викрамадитья". Одного пилота нашли, второго ищут.ВМС Индии начало расследование инцидента. Причины происшествия пока не называются.На вооружении индийского флота находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства, которые эксплуатируются на авианосце "Викрамадитья" (бывший советский крейсер "Адмирал Горшков"). Еще 65 Миг-29 состоят на вооружении ВВС Индии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/aviakatastrofa-1581328941.html
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миг-29к, вмс индии, индия, в мире

В Индии разбился взлетевший с борта авианосца МиГ-29

07:04 27.11.2020 (обновлено: 09:06 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости. Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К, сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС.
Авиакатастрофа произошла 26 ноября около 17:00 по местному времени (14:30 мск). Самолет вылетел с авианосца "Викрамадитья". Одного пилота нашли, второго ищут.
ВМС Индии начало расследование инцидента. Причины происшествия пока не называются.
На вооружении индийского флота находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства, которые эксплуатируются на авианосце "Викрамадитья" (бывший советский крейсер "Адмирал Горшков"). Еще 65 Миг-29 состоят на вооружении ВВС Индии.
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