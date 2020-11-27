https://ria.ru/20201127/samolet-1586545294.html

В Индии разбился взлетевший с борта авианосца МиГ-29

В Индии разбился взлетевший с борта авианосца МиГ-29

Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К, сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T07:04

2020-11-27T07:04

2020-11-27T09:06

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя – РИА Новости. Над Аравийским морем разбился учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К, сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС.Авиакатастрофа произошла 26 ноября около 17:00 по местному времени (14:30 мск). Самолет вылетел с авианосца "Викрамадитья". Одного пилота нашли, второго ищут.ВМС Индии начало расследование инцидента. Причины происшествия пока не называются.На вооружении индийского флота находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства, которые эксплуатируются на авианосце "Викрамадитья" (бывший советский крейсер "Адмирал Горшков"). Еще 65 Миг-29 состоят на вооружении ВВС Индии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/aviakatastrofa-1581328941.html

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миг-29к, вмс индии, индия, в мире