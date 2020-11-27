https://ria.ru/20201127/rosobrnadzor-1586636463.html

Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи основного госэкзамена и единого госэкзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:48

2020-11-27T15:48

2020-11-27T16:09

социальный навигатор

анзор музаев

сн_образование

основной государственный экзамен (огэ)

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи основного госэкзамена и единого госэкзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев."По поводу ОГЭ сейчас идут консультации. Мы рассматриваем формат, мы не понимаем, какая летом ситуация будет с ковидом, поэтому если в прошлые годы экзамены в девятых и одиннадцатых классах сдавались параллельно в один временной промежуток, один из подходов – все-таки развести потоки и сдавать в разные периоды", — рассказал Музаев журналистам.Он отметил, что отменять экзамен, как в прошлом году, ни в коем случае нельзя.

https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580447616.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, анзор музаев, сн_образование, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество