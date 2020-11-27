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Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи основного госэкзамена и единого госэкзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:48
2020-11-27T16:09
социальный навигатор
анзор музаев
сн_образование
основной государственный экзамен (огэ)
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи основного госэкзамена и единого госэкзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев."По поводу ОГЭ сейчас идут консультации. Мы рассматриваем формат, мы не понимаем, какая летом ситуация будет с ковидом, поэтому если в прошлые годы экзамены в девятых и одиннадцатых классах сдавались параллельно в один временной промежуток, один из подходов – все-таки развести потоки и сдавать в разные периоды", — рассказал Музаев журналистам.Он отметил, что отменять экзамен, как в прошлом году, ни в коем случае нельзя.
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социальный навигатор, анзор музаев, сн_образование, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ

15:48 27.11.2020 (обновлено: 16:09 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор обсуждает разведение потоков сдачи основного госэкзамена и единого госэкзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"По поводу ОГЭ сейчас идут консультации. Мы рассматриваем формат, мы не понимаем, какая летом ситуация будет с ковидом, поэтому если в прошлые годы экзамены в девятых и одиннадцатых классах сдавались параллельно в один временной промежуток, один из подходов – все-таки развести потоки и сдавать в разные периоды", — рассказал Музаев журналистам.
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Он отметил, что отменять экзамен, как в прошлом году, ни в коем случае нельзя.
 
Социальный навигаторАнзор МузаевСН_ОбразованиеОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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