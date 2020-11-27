https://ria.ru/20201127/rogozin-1586703304.html

Рогозин объяснил, почему уволил главу ЦЭНКИ

Рогозин объяснил, почему уволил главу ЦЭНКИ

Причиной увольнения генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрея Охлопкова стало несдержанное им... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T22:14

2020-11-27T22:14

2020-11-27T22:14

андрей охлопков

цэнки

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Причиной увольнения генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрея Охлопкова стало несдержанное им обещание по срокам выполнения важного задания, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook."На самом деле, я с людьми тяжело расстаюсь. Но такая отрасль, как ракетно-космическая, требует жесточайшей дисциплины, и если мне кто-то из руководителей обещает выполнить в названный им самим срок стратегически важное задание и этого не делает, мне приходится с ним расстаться", - написал Рогозин.Ранее стало известно об увольнении директора ЦЭНКИ.По словам Рогозина, Роскосмос слишком долго находился в расслабленном состоянии, но теперь начал догонять вырвавшихся вперёд конкурентов."То, что догоним, есть не только надежда, но и уверенность, но это станет возможным только тогда, когда все ответственные за дело руководители проектов будут друг перед другом и передо мной слово держать", - написал Рогозин.

https://ria.ru/20201125/arest-1586295899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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андрей охлопков, цэнки, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин