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Рогозин напомнил о "боевых" отличиях Роскосмоса от НАСА
Рогозин напомнил о "боевых" отличиях Роскосмоса от НАСА
Госкорпорация "Роскосмос" помимо гражданского освоения космоса занимается производством боевой ракетной техники, чем отличается от НАСА, написал глава... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:54
2020-11-27T22:13
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" помимо гражданского освоения космоса занимается производством боевой ракетной техники, чем отличается от НАСА, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook."Никогда не забывайте, что Роскосмос (в отличие от НАСА) это не только МКС и лунная программа. Роскосмос - это производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования", - напомнил Рогозин.Свою запись он снабдил иллюстрациями испытаний межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты подводной лодки и авиационного комплекса, похожего на "Кинжал".
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международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса, дмитрий рогозин, в мире

Рогозин напомнил о "боевых" отличиях Роскосмоса от НАСА

21:54 27.11.2020 (обновлено: 22:13 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" помимо гражданского освоения космоса занимается производством боевой ракетной техники, чем отличается от НАСА, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.
"Никогда не забывайте, что Роскосмос (в отличие от НАСА) это не только МКС и лунная программа. Роскосмос - это производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования", - напомнил Рогозин.
Свою запись он снабдил иллюстрациями испытаний межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты подводной лодки и авиационного комплекса, похожего на "Кинжал".
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосНАСАДмитрий РогозинВ мире
 
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