https://ria.ru/20201127/rogozin-1586701626.html

Рогозин напомнил о "боевых" отличиях Роскосмоса от НАСА

Рогозин напомнил о "боевых" отличиях Роскосмоса от НАСА

Госкорпорация "Роскосмос" помимо гражданского освоения космоса занимается производством боевой ракетной техники, чем отличается от НАСА, написал глава... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T21:54

2020-11-27T21:54

2020-11-27T22:13

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" помимо гражданского освоения космоса занимается производством боевой ракетной техники, чем отличается от НАСА, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook."Никогда не забывайте, что Роскосмос (в отличие от НАСА) это не только МКС и лунная программа. Роскосмос - это производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования", - напомнил Рогозин.Свою запись он снабдил иллюстрациями испытаний межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты подводной лодки и авиационного комплекса, похожего на "Кинжал".

https://ria.ru/20201116/buran-1584898587.html

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международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса, дмитрий рогозин, в мире