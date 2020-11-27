https://ria.ru/20201127/rogozin-1586701626.html
Рогозин напомнил о "боевых" отличиях Роскосмоса от НАСА
Рогозин напомнил о "боевых" отличиях Роскосмоса от НАСА
Госкорпорация "Роскосмос" помимо гражданского освоения космоса занимается производством боевой ракетной техники, чем отличается от НАСА, написал глава... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:54
2020-11-27T21:54
2020-11-27T22:13
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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дмитрий рогозин
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" помимо гражданского освоения космоса занимается производством боевой ракетной техники, чем отличается от НАСА, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook."Никогда не забывайте, что Роскосмос (в отличие от НАСА) это не только МКС и лунная программа. Роскосмос - это производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования", - напомнил Рогозин.Свою запись он снабдил иллюстрациями испытаний межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты подводной лодки и авиационного комплекса, похожего на "Кинжал".
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международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса, дмитрий рогозин, в мире