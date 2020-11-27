https://ria.ru/20201127/rezhim-1586624072.html

Минздрав не видит смысла вводить в России тотальный масочный режим

Минздрав не видит смысла вводить в России тотальный масочный режим

Тотальный масочный режим на всей территории России вводить не имеет смысла, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:49

2020-11-27T14:49

2020-11-27T15:22

михаил мурашко

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Тотальный масочный режим на всей территории России вводить не имеет смысла, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана, в том числе, гибкая система введения определенных ограничений в регионах. Россия очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/putin-1586597633.html

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михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)