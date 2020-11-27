https://ria.ru/20201127/restavratsiya-1586334779.html

Уникальную лодку возрастом более 350 лет надеются спасти реставраторы

Уникальную лодку возрастом более 350 лет надеются спасти реставраторы

Специалисты-реставраторы планирую приложить все силы, чтобы спасти старинную лодку, которую два года назад штормом подняло со дна Онежского озера. Построенное... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:00

2020-11-27T08:00

2020-11-27T08:00

хорошие новости

хорошие новости

соловки

балтийское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вытегра

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Специалисты-реставраторы планирую приложить все силы, чтобы спасти старинную лодку, которую два года назад штормом подняло со дна Онежского озера. Построенное по древней русской технологии судно пролежало в воде у города Вытегры почти 370 лет, а теперь находку пытаются законсервировать ученые.На первый взгляд, лодка не представляет исторической ценности: длина по килю около 22 метров, несколько шпангоутов, две бортовые доски и все. Однако экспертиза показала, что судно было построено до 1650 года. По словам старшего научного сотрудника лаборатории химико-технологических исследований ГОСНИИР Валентины Гордюшиной, похожее судно есть только на Соловках, но оно сохранилось значительно хуже, поэтому вытегорская находка уникальна.На судах такого типа ходили по Онежскому и Ладожскому озерам и Балтийскому морю. Эксперты относят лодку к типу лодий, шитиков, насадов и кочей."Находки подобных судов крайне редки в мировой археологии, а в России памятники подобных размеров деревянного судна первой половины XVII века практически отсутствуют и вероятность их нахождения мала. В таком хорошем состоянии остатки кораблей, шитых "вицей", еще не находили", – сделали вывод исследователи остатков судна.Вытегорские краеведы уверены, что ладья построена именно в Вытегре. В 17-19 веках в городе располагался крупнейший судостроительный центр, здесь работало несколько верфей, две фабрики для производства парусов, поэтому власти города привлекли экспертов по реставрации из нескольких профильных учреждений – Вытегорского историко-этнографического музея, Арктического музейно-выставочного центра из Санкт-Петербурга, Эрмитажа, музея "Ледокол "Красин" и ГОСНИИР. Осенью 2018 года усилиями МЧС лодку отбуксировали к причалу, а летом следующего года для нее построили ангар. Специалисты постарались остановить растрескивание древесины и деформацию."С момента обнаружения остатков судна до перенесения в ангар прошло более 10 месяцев. В этот период времени судно практически находилось под открытым небом", — рассказала Валентина Гордюшина, которая подробно изучила состояние слоев древесины лодки. Новые факторы, такие как перепады температуры и уровня влажности, а также новая среда сделали свое дело, и судно деформировалось.Чтобы спасти лодку, специалисты смачивали и прогревали ее поверхность паром, после чего наносили горячий полиэтиленгликоль. По словам эксперта, это вещество часто используют для консервации археологической древесины.В 2020 году планировалось продолжить масштабную реставрацию, но из-за пандемии удалось сделать не так много, как хотелось бы. Гордюшина надеется, что в следующем году над лодкой начнут работать в теплый период времени или в отапливаемом помещении, что ускорит процесс завершения консервации этой уникальной археологической находки. Но эксперт довольна и тем, что удалось сделать за прошедшее время.

https://ria.ru/20201120/arkheologiya-1585542111.html

соловки

балтийское море

вытегра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, соловки, балтийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вытегра