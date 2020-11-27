https://ria.ru/20201127/rektor-1586555265.html

Задержанного в Якутии ректора исключили из "Единой России"

Задержанного в Якутии ректора исключили из "Единой России"

Ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), задержанного в Якутии из-за мошенничеств, исключили из "Единой России",... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:33

2020-11-27T09:33

2020-11-27T09:33

республика саха (якутия)

единая россия

происшествия

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ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), задержанного в Якутии из-за мошенничеств, исключили из "Единой России", сообщается на сайте Якутского регионального отделения партии."Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов "Единой России", применяется такая мера, как приостановление членства в партии… состоялось заседание президиума регионального политического совета "Единая Россия", на котором был решен вопрос о приостановлении членства в партии Ивана Ивановича Слепцова и его вывод из политического совета", - рассказали в исполкоме.Ранее региональная прокуратура заявила, что АГАТУ за четыре года потратил на 136 несуществующих студентов более 250 миллионов рублей федеральных средств, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении ректора, являющегося депутатом – дело о злоупотреблении служебными полномочиями, дела соединены в одно производство. По информации СУСК по республике, ректор задержан и помещен в изолятор временного содержания, следователь готовит материалы об избрании в его отношении меры пресечения.Слепцов является членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в Якутии.

https://ria.ru/20200216/1564852111.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200408/1569744296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), единая россия, происшествия