Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/rektor-1586555265.html
Задержанного в Якутии ректора исключили из "Единой России"
Задержанного в Якутии ректора исключили из "Единой России"
Ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), задержанного в Якутии из-за мошенничеств, исключили из "Единой России",... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:33
2020-11-27T09:33
республика саха (якутия)
единая россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586405708_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_8c345c7364b2809da82d8afaa6adaa28.jpg
ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), задержанного в Якутии из-за мошенничеств, исключили из "Единой России", сообщается на сайте Якутского регионального отделения партии."Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов "Единой России", применяется такая мера, как приостановление членства в партии… состоялось заседание президиума регионального политического совета "Единая Россия", на котором был решен вопрос о приостановлении членства в партии Ивана Ивановича Слепцова и его вывод из политического совета", - рассказали в исполкоме.Ранее региональная прокуратура заявила, что АГАТУ за четыре года потратил на 136 несуществующих студентов более 250 миллионов рублей федеральных средств, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении ректора, являющегося депутатом – дело о злоупотреблении служебными полномочиями, дела соединены в одно производство. По информации СУСК по республике, ректор задержан и помещен в изолятор временного содержания, следователь готовит материалы об избрании в его отношении меры пресечения.Слепцов является членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в Якутии.
https://ria.ru/20200216/1564852111.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200408/1569744296.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586405708_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_7dafb8d79f7bcae277fc4924d6f3f5a4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), единая россия, происшествия

Задержанного в Якутии ректора исключили из "Единой России"

09:33 27.11.2020
 
© СК РФ по Республике Саха (Якутия)Задержание ректора ФГБОУ ВО "Арктический государственный агротехнологический университет" Ивана Слепцова. Кадр видео
Задержание ректора ФГБОУ ВО Арктический государственный агротехнологический университет Ивана Слепцова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© СК РФ по Республике Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), задержанного в Якутии из-за мошенничеств, исключили из "Единой России", сообщается на сайте Якутского регионального отделения партии.
"Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов "Единой России", применяется такая мера, как приостановление членства в партии… состоялось заседание президиума регионального политического совета "Единая Россия", на котором был решен вопрос о приостановлении членства в партии Ивана Ивановича Слепцова и его вывод из политического совета", - рассказали в исполкоме.
XIX съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.02.2020
16 февраля, 23:15
В Саратове трех членов ЕР исключили из партии за пьяную езду
Ранее региональная прокуратура заявила, что АГАТУ за четыре года потратил на 136 несуществующих студентов более 250 миллионов рублей федеральных средств, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а в отношении ректора, являющегося депутатом – дело о злоупотреблении служебными полномочиями, дела соединены в одно производство. По информации СУСК по республике, ректор задержан и помещен в изолятор временного содержания, следователь готовит материалы об избрании в его отношении меры пресечения.
Слепцов является членом регионального политсовета, президиума политсовета "Единой России" и председателем сторонников партии в Якутии.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников после встречи президента РФ Владимира Путина с главами регионов. 20 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 13:20
Замглавы Минпромторга исключили из партии после инцидента в аэропорту
 
Республика Саха (Якутия)Единая РоссияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния