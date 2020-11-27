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На Москве-реке появилось маслянистое пятно площадью 20 тысяч квадратов
На Москве-реке появилось маслянистое пятно площадью 20 тысяч квадратов
Пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы, РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:45
2020-11-27T14:49
мосводосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В районе Строгинского моста возле улицы Авиационная на реке Москве наблюдается радужная плёнка размером 100 на 200 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты оперативных служб. Обстоятельства образования маслянистого пятна выясняются.Мосводосток совместно с МЧС ищет причины появления радужного пятна, заявили РИА Новости на предприятии. "Наши специалисты совместно с МЧС на месте. Ведётся поиск причины возникновения загрязнения", - сообщили в Мосводостоке.
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мосводосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На Москве-реке появилось маслянистое пятно площадью 20 тысяч квадратов

14:45 27.11.2020 (обновлено: 14:49 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и район Строгино
Вид на Москву-реку и район Строгино - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В районе Строгинского моста возле улицы Авиационная на реке Москве наблюдается радужная плёнка размером 100 на 200 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты оперативных служб. Обстоятельства образования маслянистого пятна выясняются.
Мосводосток совместно с МЧС ищет причины появления радужного пятна, заявили РИА Новости на предприятии. "Наши специалисты совместно с МЧС на месте. Ведётся поиск причины возникновения загрязнения", - сообщили в Мосводостоке.
Пятно нефтепродуктов на поверхности реки Москвы выше по течению от причала Воробьевы горы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 21:52
На поверхности Москвы-реки появилось масляное пятно
 
МосводостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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