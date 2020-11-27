https://ria.ru/20201127/reka-1586623218.html

На Москве-реке появилось маслянистое пятно площадью 20 тысяч квадратов

На Москве-реке появилось маслянистое пятно площадью 20 тысяч квадратов

Пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы, РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:45

2020-11-27T14:45

2020-11-27T14:49

мосводосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров образовалось на поверхности Москвы-реки близ Строгинского моста на северо-западе столицы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В районе Строгинского моста возле улицы Авиационная на реке Москве наблюдается радужная плёнка размером 100 на 200 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты оперативных служб. Обстоятельства образования маслянистого пятна выясняются.Мосводосток совместно с МЧС ищет причины появления радужного пятна, заявили РИА Новости на предприятии. "Наши специалисты совместно с МЧС на месте. Ведётся поиск причины возникновения загрязнения", - сообщили в Мосводостоке.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/moskva-reka-1586167875.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия