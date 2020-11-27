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Нижегородская область
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Никитин представил Путину программу развития Нижнего Новгорода
Никитин представил Путину программу развития Нижнего Новгорода
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину программу комплексного развития территорий Нижнего Новгорода,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:54
2020-11-27T12:54
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
владимир путин
нижегородская область
саров
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину программу комплексного развития территорий Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области в Сарове 26 ноября."Губернатор рассказал главе государства о планах по освоению новых территорий, редевелопменту исторического центра Нижнего Новгорода, трансформации транспортной системы, а также сообщил о перспективных направлениях по освоению новых территорий", - говорится в сообщении.В частности, Никитин рассказал о районе Новинки-Ольгино. "Это потенциально 115 тысяч новых жителей и 3,4 миллиона квадратных метров жилья. Но для того, чтобы их построить, нужно дополнительно 32 детских сада, 10 школ и 14 километров новой магистрали (дублёра проспекта Гагарина)", — цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Также Никитин отметил, что для полноценного развития территории необходимо строительство нового, пятого, моста через Оку. "Мы предполагаем, что этот мост может связать два очень плотных микрорайона — Автозаводский и Приокский, и в случае отсутствия возможности прямого финансирования можно через концессию это делать", — добавил губернатор.Еще одно направление программы комплексного развития территорий — редевелопмент исторического центра. "Мы активно сейчас работаем по этому направлению с Минэкономразвития России, оно поддерживает реализацию пилотного проекта, в рамках которого планируется редевелопмент огромной — 240 гектаров — территории, насыщенной объектами культурного наследия и ценной градостроительной среды, что предполагает новый уровень инвестиционного развития", — сказал Никитин.Третье направление — трансформация транспортной системы. По данному направлению уже была проведена научная и экспертная работа. "По совместным расчётам с коллегами из ДОМ.РФ, Минэкономразвития, других министерств считаем, что эти проекты могут быть бюджетоэффективными. Прогнозируемый бюджетный эффект трех проектов за 30 лет — 692 миллиарда рублей. В первую очередь, конечно, НДФЛ, налог на прибыль соответствующих организаций, УСН по малому и среднему бизнесу, более эффективная работа транспорта", — пояснил губернатор Нижегородской области.Никитин также отметил, что сейчас ведется проработка механизма возвратности инвестиций.
https://ria.ru/20201123/tsentr-1585943430.html
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глеб никитин, нижний новгород, владимир путин, нижегородская область, саров, экономика

Никитин представил Путину программу развития Нижнего Новгорода

12:54 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи в аэропорту Сарова
Президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи в аэропорту Сарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину программу комплексного развития территорий Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области в Сарове 26 ноября.
"Губернатор рассказал главе государства о планах по освоению новых территорий, редевелопменту исторического центра Нижнего Новгорода, трансформации транспортной системы, а также сообщил о перспективных направлениях по освоению новых территорий", - говорится в сообщении.
В частности, Никитин рассказал о районе Новинки-Ольгино. "Это потенциально 115 тысяч новых жителей и 3,4 миллиона квадратных метров жилья. Но для того, чтобы их построить, нужно дополнительно 32 детских сада, 10 школ и 14 километров новой магистрали (дублёра проспекта Гагарина)", — цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Также Никитин отметил, что для полноценного развития территории необходимо строительство нового, пятого, моста через Оку. "Мы предполагаем, что этот мост может связать два очень плотных микрорайона — Автозаводский и Приокский, и в случае отсутствия возможности прямого финансирования можно через концессию это делать", — добавил губернатор.
Еще одно направление программы комплексного развития территорий — редевелопмент исторического центра. "Мы активно сейчас работаем по этому направлению с Минэкономразвития России, оно поддерживает реализацию пилотного проекта, в рамках которого планируется редевелопмент огромной — 240 гектаров — территории, насыщенной объектами культурного наследия и ценной градостроительной среды, что предполагает новый уровень инвестиционного развития", — сказал Никитин.
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Третье направление — трансформация транспортной системы. По данному направлению уже была проведена научная и экспертная работа. "По совместным расчётам с коллегами из ДОМ.РФ, Минэкономразвития, других министерств считаем, что эти проекты могут быть бюджетоэффективными. Прогнозируемый бюджетный эффект трех проектов за 30 лет — 692 миллиарда рублей. В первую очередь, конечно, НДФЛ, налог на прибыль соответствующих организаций, УСН по малому и среднему бизнесу, более эффективная работа транспорта", — пояснил губернатор Нижегородской области.
Никитин также отметил, что сейчас ведется проработка механизма возвратности инвестиций.
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