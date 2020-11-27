https://ria.ru/20201127/raskol-1586624769.html

УПЦ: раскол мирового православия происходит не по национальному признаку

УПЦ: раскол мирового православия происходит не по национальному признаку

Раскол во всемирном православии на фоне признания Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной лишенными священного сана людьми, идет не по национальному... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:52

2020-11-27T14:52

2020-11-27T14:52

религия и мировоззрение

епифаний думенко

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

кипр

украина

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Раскол во всемирном православии на фоне признания Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной лишенными священного сана людьми, идет не по национальному признаку, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич.Священный синод Кипрской православной церкви (КПЦ) 25 ноября постановил "не идти наперекор решению предстоятеля" – главы КПЦ архиепископа Хризостома, который ранее помянул за богослужением главу раскольнической Православной церкви Украины Епифания Думенко, что фактически означает его признание. Синод РПЦ 20 ноября принял решение прекратить поминовение Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также "с иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками"."Ситуация с решением синода на Кипре, где семь митрополитов (почти половина иерархии) выступили против признания Епифания, еще раз подтверждает, что это не конфликт между греками и русскими или шире –славянами, как некоторые утверждают, а конфликт между защитниками чистоты православия, канонов и теми, кто эти принципы приносит в жертву нецерковным интересам, независимо от национальности", - приводят слова Данилевича в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201125/sinod-1586321834.html

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епифаний думенко, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, кипр, украина