https://ria.ru/20201127/rak-1586632451.html
Найден способ выявить 50 типов рака на ранней стадии
Найден способ выявить 50 типов рака на ранней стадии
Национальная служба здравоохранения Великобритании проведет испытания теста, который обнаруживает ранние признаки 50 типов рака по крови. Об этом сообщает Sky... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:29
2020-11-27T15:29
2020-11-27T17:27
онкология
великобритания
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Великобритании проведет испытания теста, который обнаруживает ранние признаки 50 типов рака по крови. Об этом сообщает Sky News."Кровяной анализ Галлери" испытают на 165 тысячах пациентов. Ранее исследования показали, что он может определить многие труднодиагностируемые виды онкологических заболеваний: рака шеи, яичников и головного мозга.Если новый тест окажется эффективным, его начнут широко применять для диагностики рака на ранних стадиях. Это повысит выживаемость пациентов в пять-десять раз по сравнению со случаями выявления заболевания на четвертой стадии."Анализ Галлери" разработала американская компания "Грэйл". Тест находит изменения в крови на молекулярном уровне, что позволяет обнаружить онкологические заболевания.В Национальной службе здравоохранения рассчитывают, что испытания завершатся к 2023 году. Это позволит начать широко внедрять новый кровяной анализ в 2024-2025 годах.
https://ria.ru/20201126/infarkt-1586534348.html
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онкология, великобритания
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Национальная служба здравоохранения Великобритании
проведет испытания теста, который обнаруживает ранние признаки 50 типов рака по крови. Об этом сообщает Sky News
.
"Кровяной анализ Галлери" испытают на 165 тысячах пациентов. Ранее исследования показали, что он может определить многие труднодиагностируемые виды онкологических заболеваний: рака шеи, яичников и головного мозга.
Если новый тест окажется эффективным, его начнут широко применять для диагностики рака на ранних стадиях. Это повысит выживаемость пациентов в пять-десять раз по сравнению со случаями выявления заболевания на четвертой стадии.
"Анализ Галлери" разработала американская компания "Грэйл". Тест находит изменения в крови на молекулярном уровне, что позволяет обнаружить онкологические заболевания.
В Национальной службе здравоохранения рассчитывают, что испытания завершатся к 2023 году. Это позволит начать широко внедрять новый кровяной анализ в 2024-2025 годах.