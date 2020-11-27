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Путину доверяют 67,7% россиян, показал опрос
Путину доверяют 67,7% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:34
2020-11-27T16:34
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали президента, 28,6% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,6%, не одобряют его деятельность 28,5%.Опрос проводился с 16 по 22 ноября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 67,7% россиян, показал опрос

16:34 27.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали президента, 28,6% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,6%, не одобряют его деятельность 28,5%.
Опрос проводился с 16 по 22 ноября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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