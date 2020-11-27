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Социологи выяснили уровень доверия россиян к Путину
Социологи выяснили уровень доверия россиян к Путину
Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:33
2020-11-27T15:33
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно данным исследования, 59% респондентов скорее доверяют Путину, скорее не доверяют - 30%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.По мнению 62% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Всероссийский телефонный опрос проведен 20-22 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Социологи выяснили уровень доверия россиян к Путину

15:33 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным исследования, 59% респондентов скорее доверяют Путину, скорее не доверяют - 30%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.
По мнению 62% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.
Всероссийский телефонный опрос проведен 20-22 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
 
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