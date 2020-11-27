https://ria.ru/20201127/putin-1586633195.html
Социологи выяснили уровень доверия россиян к Путину
Социологи выяснили уровень доверия россиян к Путину
Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:33
2020-11-27T15:33
2020-11-27T15:33
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_0:136:2952:1796_1400x0_80_0_0_34baa165e58d9c7984b6fff8d9d1a336.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно данным исследования, 59% респондентов скорее доверяют Путину, скорее не доверяют - 30%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.По мнению 62% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Всероссийский телефонный опрос проведен 20-22 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/sarov-1586604448.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_5527cb90848d55cdfa4b78adcf398510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "общественное мнение", владимир путин, общество