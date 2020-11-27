https://ria.ru/20201127/putin-1586633195.html

Социологи выяснили уровень доверия россиян к Путину

Социологи выяснили уровень доверия россиян к Путину

Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:33

2020-11-27T15:33

2020-11-27T15:33

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно данным исследования, 59% респондентов скорее доверяют Путину, скорее не доверяют - 30%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.По мнению 62% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Всероссийский телефонный опрос проведен 20-22 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/sarov-1586604448.html

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2020

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фонд "общественное мнение", владимир путин, общество