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Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря
Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря пресс-конференцию по итогам года, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:03
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россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря пресс-конференцию по итогам года, сообщила пресс-служба Кремля."Двадцать девятого ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов", — добавляется в релизе.Из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции: глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
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россия, владимир путин, политика

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря

11:03 27.11.2020 (обновлено: 11:31 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря пресс-конференцию по итогам года, сообщила пресс-служба Кремля.
"Двадцать девятого ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов", — добавляется в релизе.
Из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции: глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
 
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