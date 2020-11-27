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Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря пресс-конференцию по итогам года, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:03

2020-11-27T11:03

2020-11-27T11:31

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря пресс-конференцию по итогам года, сообщила пресс-служба Кремля."Двадцать девятого ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов", — добавляется в релизе.Из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции: глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году она состоялась 19 декабря и продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, политика