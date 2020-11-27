https://ria.ru/20201127/proton-1586580653.html

Размер протона определен с беспрецедентной точностью

Размер протона определен с беспрецедентной точностью

Немецкие физики с помощью новейшей технологии спектроскопии частотной гребенки экспериментально определили размер ядра атома водорода с точностью до 13 знаков... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:49

2020-11-27T11:49

2020-11-27T11:49

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкие физики с помощью новейшей технологии спектроскопии частотной гребенки экспериментально определили размер ядра атома водорода с точностью до 13 знаков после запятой. Это в два раза точнее, чем все предыдущие измерения. Важность открытия заключается в том, что оно снимает противоречия между разницей в измерениях в мюонном и обычном водороде. Результаты опубликованы в журнале Science.Физика — точная наука. Все вычисления в ней построены на значениях базовых величин, одна из которых — размер протона — элементарной частицы, образующей ядро водорода, самого простого и самого распространенного элемента во Вселенной.Атом водорода состоит из одного протона и одного электрона. Электрон в атоме водорода, как говорят физики, "чувствует" размер протона, что отражается в минимальных сдвигах уровней его энергии. В течение многих десятилетий бесчисленные измерения водорода давали постоянный радиус протона. Но спектроскопические исследования так называемого мюонного водорода, в котором электрон был заменен его в 200 раз более тяжелым двойником — мюоном, дали значение радиуса протона на четыре процента меньше, чем у обычного водорода. Это противоречит теории квантовой электродинамики, в соответствии с которой радиусы протона в мюонном и обычном водороде должны быть одинаковыми. Ученым из Института квантовой оптики Макса Планка удалось решить загадку радиуса протона, измерив его с помощью отмеченного в 2018 году Нобелевской премией метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов, который еще называют техникой частотной гребенки.Исследователи впервые применили его модификацию — бездоплеровскую двухфотонную частотную гребенчатую спектроскопию высокого разрешения — для возбуждения атомов водорода. Полученное ими значение оказалось вдвое точнее всех предыдущих: 0,8482 фемтометров, или 10-15 метров. Оно ближе к меньшему радиусу, полученному при оценке энергетического перехода в мюонном водороде. Хотя этот экзотический атом может существовать очень короткое время — две миллионные доли секунды, — он более "чувствителен" к радиусу протона и имеет наименьшие ошибки измерения. Авторы отмечают, что оценка справедливости квантовой электродинамики возможны только при сравнении нескольких независимых измерений. Если теория и ее применение верны и все эксперименты проводятся правильно, значения радиуса протона должны согласовываться друг с другом в пределах экспериментальной неопределенности. Загадка радиуса протона — существенное расхождение между данными, полученными с мюонным водородом и обычным атомарным водородом, ставило под сомнение саму теорию квантовой электродинамики. Теперь понятно, что дело не в теории — проблема носила скорее экспериментальный, чем фундаментальный характер.Успех метода спектроскопии частотной гребенки в данном эксперименте, по мнению авторов, открывает путь для новых исследований. До сих пор прецизионная спектроскопия водорода и других атомов и молекул выполнялась исключительно с помощью лазеров непрерывного действия. Используя лазеры сверхкоротких импульсов, можно проникать в гораздо более короткие длины волн вплоть до крайнего ультрафиолетового диапазона, что позволит существенно повысить точность измерений.

https://ria.ru/20201125/neytrino-1586321490.html

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физика, химия, германия, технологии