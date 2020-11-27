https://ria.ru/20201127/prodazhi-1586595608.html

В октябре продажи китайских машин в РФ выросли на 60%

В октябре продажи китайских машин в РФ выросли на 60%

Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели исследование авторынка и выяснили, что показатели продаж новых автомобилей, представленных китайскими... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:44

2020-11-27T12:44

2020-11-27T12:44

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МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели исследование авторынка и выяснили, что показатели продаж новых автомобилей, представленных китайскими производителями, демонстрируют 60% рост.В целом за октябрь отечественные дилеры китайских марок продали 6,5 тысяч автомобилей, что на 60% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. Триумфатором по количеству проданных машин оказалась марка Geely. За минувший месяц дилеры этого бренда смогли реализовать чуть больше двух тысяч экземпляров. В тройке лидеров также оказались автобренды Haval и Chery с показателями проданных машин за минувший месяц 1600 и 1490 соответственно. Увеличились продажи ещё у двух китайских автопроизводителей - FAW и Changan.

https://ria.ru/20201123/dilery-1585888276.html

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россия, автостат, авто, китай