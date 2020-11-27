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Россия-Китай: Главное
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В октябре продажи китайских машин в РФ выросли на 60%
В октябре продажи китайских машин в РФ выросли на 60%
Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели исследование авторынка и выяснили, что показатели продаж новых автомобилей, представленных китайскими... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:44
2020-11-27T12:44
россия-китай: главное
россия
автостат
авто
китай
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МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели исследование авторынка и выяснили, что показатели продаж новых автомобилей, представленных китайскими производителями, демонстрируют 60% рост.В целом за октябрь отечественные дилеры китайских марок продали 6,5 тысяч автомобилей, что на 60% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. Триумфатором по количеству проданных машин оказалась марка Geely. За минувший месяц дилеры этого бренда смогли реализовать чуть больше двух тысяч экземпляров. В тройке лидеров также оказались автобренды Haval и Chery с показателями проданных машин за минувший месяц 1600 и 1490 соответственно. Увеличились продажи ещё у двух китайских автопроизводителей - FAW и Changan.
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россия, автостат, авто, китай

В октябре продажи китайских машин в РФ выросли на 60%

12:44 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезентация кроссовера "Changan CS75" на Московском международном автомобильном салоне-2016
Презентация кроссовера Changan CS75 на Московском международном автомобильном салоне-2016 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели исследование авторынка и выяснили, что показатели продаж новых автомобилей, представленных китайскими производителями, демонстрируют 60% рост.
В целом за октябрь отечественные дилеры китайских марок продали 6,5 тысяч автомобилей, что на 60% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период.
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23 ноября, 12:53Россия-Китай: Главное
Доля китайских автомобильных дилеров в России за 10 лет выросла вдвое
Триумфатором по количеству проданных машин оказалась марка Geely. За минувший месяц дилеры этого бренда смогли реализовать чуть больше двух тысяч экземпляров. В тройке лидеров также оказались автобренды Haval и Chery с показателями проданных машин за минувший месяц 1600 и 1490 соответственно. Увеличились продажи ещё у двух китайских автопроизводителей - FAW и Changan.
 
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