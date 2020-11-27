https://ria.ru/20201127/primore-1586550543.html

В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов

В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в ходе снежного циклона в Приморье было оборвано более 100 километров электропроводов, тысячи подстанций... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:43

2020-11-27T08:43

2020-11-27T08:43

алексей чекунков

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в ходе снежного циклона в Приморье было оборвано более 100 километров электропроводов, тысячи подстанций обесточило."Электроэнергия одновременно пропала для 180 тысяч человек. Более 100 километров электропроводов оборвались, десятки вышек электропередач, более одной тысячи трансформаторных подстанций, это все, что питало… Быстро все резервные мощности стали недостаточными", - сказал Чекунков журналистам.По его словам, на момент его прилета во Владивосток (23 ноября) без света в городе оставались 130 тысяч человек, сейчас - пять тысяч. "Мы восстанавливаем, повторно рвутся ЛЭП", - посетовал министр."Есть выражение в английском языке - "идеальный шторм", когда все факторы негативные собрались в одном месте. И после сложного года пандемии, после тайфуна "Майсак", когда все силы, особенно системы здравоохранения, были на пределе, и, да, и нервы на пределе, такой беспрецедентный природный катаклизм", - продолжал глава ведомства.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом и телевидением. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

https://ria.ru/20201127/primore-1586548500.html

владивосток

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В Приморье ввели режим ЧС из-за снежного циклона В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий циклона с ледяным дождем и сильным ветром, не прекращавшимися в течение двух суток. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с обледеневшими деревьями, дорогами и машинами. "На данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов", - говорится на сайте правительства Приморского края. По данным местных властей, метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. "Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни", - сообщает правительство края. 2020-11-27T08:43 true PT1M54S

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алексей чекунков, владивосток, происшествия