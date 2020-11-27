Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:37 27.11.2020 (обновлено: 08:38 27.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Обстановка в Приморье, где после снежного циклона множество людей остались без света и тепла, начинает постепенно стабилизироваться, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко.
"Сейчас обстановка в регионе начинает постепенно стабилизироваться. Электричество пришло в жилые дома Первомайского района Владивостока. Завершается подключение в Артемовском городском округе – там остается частный сектор, должны быть подключены к электричеству многоквартирные дома. Во Владивостоке к водоснабжению и теплоснабжению подключены все дома за редким исключением", - сказал губернатор.
По его словам, сложной остается обстановка на Русском острове. Там работает "Оборонэнерго", части ТОФ занимаются расчисткой просек, проходов к ЛЭП. Переброшены дополнительные бригады ДРСК для помощи "Оборонэнерго". Идёт поэтапное подключение посёлков, тепло в большинство домов подаётся.
"Думаю, что потребуется минимум два дня, чтобы подключить всех жителей Русского к электроэнергии. Перебрасываются дополнительные дизель-генераторы, которые освобождаются после подключения центрального энергоснабжения в Первомайском районе", - отметил Кожемяко.
Он добавил, что мэрии Владивостока и Артема активно занимаются уборкой улиц, вывозом деревьев, освобождают в первую очередь проходы к лечебным и социальным учреждениям, готовятся к проведению массового субботника. В пятницу будут проведены большие работы по очистке города, будут задействованы силы ТОФ - 350 человек во Владивостоке, 150 в Артеме, 50 на Русском. Работы будут продолжены в течение недели до полной очистки города.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом, телевидением. Во время циклона машины, деревья и провода сковало льдом, местами до сих пор лежат упавшие деревья и ветви. В субботу осадки везде прекратились.