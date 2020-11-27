https://ria.ru/20201127/primore-1586548500.html
Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обсудит с главой Минэнерго Николаем Шульгиновым вопрос усиления надежности сетей Приморья после прошедшего... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:17
2020-11-27T08:17
2020-11-27T08:17
николай шульгинов
алексей чекунков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что обсудит с главой Минэнерго Николаем Шульгиновым вопрос усиления надежности сетей Приморья после прошедшего в регионе снежного циклона."Я по приезду со своим товарищем Николаем Шульгиновым пообщаюсь, мы с ним в Русгидро трудились. (Он) внимательно разберется в том, что можно улучшить, и обязательно сделает. Возьму на личный контроль, и мы доложим вам в ближайшее время. Сделаем все, чтоб Минэнерго восприняло качество снабжения Владивостока и всего Приморья как приоритетную задачу. Мы ежедневно обсуждаем происходящее с (вице-премьером) Юрием Трутневым", - сказал Чекунков журналистам.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, до сих пор есть проблемы с сотовой связью, интернетом и телевидением. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
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николай шульгинов, алексей чекунков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владивосток, общество