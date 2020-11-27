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МИД оценил заявление Санду о российских миротворцах в Приднестровье
МИД оценил заявление Санду о российских миротворцах в Приднестровье
Российская сторона рассматривает заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья как подрыв... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:11
2020-11-27T15:50
мария захарова
игорь додон
майя санду
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
в мире
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская сторона рассматривает заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья как подрыв процесса урегулирования в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.Он отметила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил"."Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы", — подчеркнула дипломат.
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мария захарова, игорь додон, майя санду, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, в мире

МИД оценил заявление Санду о российских миротворцах в Приднестровье

12:11 27.11.2020 (обновлено: 15:50 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская сторона рассматривает заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья как подрыв процесса урегулирования в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.

"Мы рассматриваем данное заявление (Санду. — Прим. ред.) как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", — сказала на брифинге Захарова.

Он отметила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил".
"Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы", — подчеркнула дипломат.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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Додон раскритиковал слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
 
Мария ЗахароваИгорь ДодонМайя СандуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МолдавияВ мире
 
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