МИД оценил заявление Санду о российских миротворцах в Приднестровье
12:11 27.11.2020 (обновлено: 15:50 27.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская сторона рассматривает заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья как подрыв процесса урегулирования в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.
"Мы рассматриваем данное заявление (Санду. — Прим. ред.) как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы", — сказала на брифинге Захарова.
Он отметила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил".
"Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы", — подчеркнула дипломат.