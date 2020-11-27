https://ria.ru/20201127/pridnestrove-1586586023.html

МИД оценил заявление Санду о российских миротворцах в Приднестровье

МИД оценил заявление Санду о российских миротворцах в Приднестровье

Российская сторона рассматривает заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья как подрыв... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:11

2020-11-27T12:11

2020-11-27T15:50

мария захарова

игорь додон

майя санду

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

в мире

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская сторона рассматривает заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья как подрыв процесса урегулирования в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.Он отметила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил"."Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы", — подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20201121/dodon-1585705902.html

молдавия

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мария захарова, игорь додон, майя санду, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, в мире