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Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря
Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению Москвы к Новому году, установка праздничных элементов завершится до 14 декабря, сообщил... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:45
2020-11-27T10:45
2020-11-27T10:50
петр бирюков
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению Москвы к Новому году, установка праздничных элементов завершится до 14 декабря, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы. Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центральной части, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, завершить украшение всего города планируем до 14 декабря", - сообщил Бирюков.По словам заммэра, праздничное оформление появится во всех административных округах и на парковых территориях. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые будут украшены разноцветными шарами и гирляндами.Полюбившиеся москвичам большие световые арки вновь установят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере.На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки.На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения появятся как у центральных входов, так и по всей территории - световые композиции, скульптуры и ели разместят на месте газонов и клумб."Яркое новогоднее оформление получит и открывшийся в сентябре после масштабной реконструкции Северный речной вокзал. Его территорию украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые будут освещать парк теплым золотистым светом", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника."За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется", - заключил он.
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РИА Новости
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петр бирюков, новый год, москва, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению Москвы
к Новому году, установка праздничных элементов завершится до 14 декабря, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы. Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центральной части, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, завершить украшение всего города планируем до 14 декабря", - сообщил Бирюков.
По словам заммэра, праздничное оформление появится во всех административных округах и на парковых территориях. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые будут украшены разноцветными шарами и гирляндами.
Полюбившиеся москвичам большие световые арки вновь установят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере.
На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки.
На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения появятся как у центральных входов, так и по всей территории - световые композиции, скульптуры и ели разместят на месте газонов и клумб.
"Яркое новогоднее оформление получит и открывшийся в сентябре после масштабной реконструкции Северный речной вокзал. Его территорию украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые будут освещать парк теплым золотистым светом", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется", - заключил он.