https://ria.ru/20201127/prazdnik-1586567508.html

Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря

Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению Москвы к Новому году, установка праздничных элементов завершится до 14 декабря, сообщил... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:45

2020-11-27T10:45

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петр бирюков

новый год

москва

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению Москвы к Новому году, установка праздничных элементов завершится до 14 декабря, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы. Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центральной части, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, завершить украшение всего города планируем до 14 декабря", - сообщил Бирюков.По словам заммэра, праздничное оформление появится во всех административных округах и на парковых территориях. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые будут украшены разноцветными шарами и гирляндами.Полюбившиеся москвичам большие световые арки вновь установят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере.На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки.На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения появятся как у центральных входов, так и по всей территории - световые композиции, скульптуры и ели разместят на месте газонов и клумб."Яркое новогоднее оформление получит и открывшийся в сентябре после масштабной реконструкции Северный речной вокзал. Его территорию украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые будут освещать парк теплым золотистым светом", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника."За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/metro-1586512865.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, новый год, москва, общество