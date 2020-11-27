https://ria.ru/20201127/pravila-1586565003.html
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:34
2020-11-27T10:34
2020-11-27T12:43
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора.Так, в ЦБ планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания."В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.
https://ria.ru/20201030/obligatsii-1582290051.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Так, в ЦБ
планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.
Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания.
"В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.
По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.