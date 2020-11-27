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Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:34
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центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора.Так, в ЦБ планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания."В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

10:34 27.11.2020 (обновлено: 12:43 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Так, в ЦБ планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.
Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания.
"В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.
По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.
Директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Алексей Заботкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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