https://ria.ru/20201127/pravila-1586565003.html

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:34

2020-11-27T10:34

2020-11-27T12:43

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора.Так, в ЦБ планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания."В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.

https://ria.ru/20201030/obligatsii-1582290051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика