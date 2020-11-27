https://ria.ru/20201127/prava-1586541365.html

Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео

Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео

Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео. Это следует из проекта приказа МВД об утверждении нового... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:04

2020-11-27T03:04

2020-11-27T09:02

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147582/01/1475820183_0:235:3076:1965_1400x0_80_0_0_218d2a97911c83a0562ffaf1c3891e66.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео. Это следует из проекта приказа МВД об утверждении нового административного регламента, документ есть в распоряжении РИА Новости.Сейчас рабочее место экзаменатора должно "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители", наличие видеокамер при этом не обязательно.Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

https://ria.ru/20201125/prava-1586243167.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество