https://ria.ru/20201127/prava-1586541365.html
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео. Это следует из проекта приказа МВД об утверждении нового... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:04
2020-11-27T03:04
2020-11-27T09:02
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео. Это следует из проекта приказа МВД об утверждении нового административного регламента, документ есть в распоряжении РИА Новости.Сейчас рабочее место экзаменатора должно "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители", наличие видеокамер при этом не обязательно.Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
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россия, общество
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео. Это следует из проекта приказа МВД об утверждении нового административного регламента, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия <...> — проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе", — говорится в нем.
Сейчас рабочее место экзаменатора должно "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители", наличие видеокамер при этом не обязательно.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Глава ГИБДД России Михаил Черников
ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".