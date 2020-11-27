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Режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках
Режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках
Режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Крис Коламбус рассказал, чего боялся на съемках первой части франшизы,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T07:34
2020-11-27T07:34
2020-11-27T07:34
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Крис Коламбус рассказал, чего боялся на съемках первой части франшизы, сообщает Collider.В интервью изданию он признался, что постоянно ощущал свою огромную ответственность. Ему предстояло подобрать актеров, придумать, каким будет мир, созданный Джоан Роулинг, на экране и как показать волшебство. Он чувствовал, что не имеет права на ошибку. Режиссер рассказал также, что успокоился только после первого тестового просмотра ленты зрителями в Чикаго. Это была черновая версия продолжительностью почти три часа. Она очень понравилась и детям, и родителям. Итоговый вариант был короче: два часа 32 минуты. Коламбус поделился также, что работа над вторым фильмом доставила ему гораздо больше удовольствия, поскольку он чувствовал себя значительно свободнее.
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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), чикаго
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости
. Режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Крис Коламбус рассказал, чего боялся на съемках первой части франшизы, сообщает
Collider.
В интервью изданию он признался, что постоянно ощущал свою огромную ответственность.
Ему предстояло подобрать актеров, придумать, каким будет мир, созданный Джоан Роулинг, на экране и как показать волшебство. Он чувствовал, что не имеет права на ошибку.
"Особенно тяжело мне дался первый фильм. Первые две недели я каждый день думал, что меня уволят. Все было хорошо, но я опасался, что если что-то пойдет не так, то мне укажут на дверь. Эти свои эмоции мне приходилось прятать, чтобы иметь возможность нормально общаться с людьми и создавать на площадке теплую атмосферу", — добавил он.
Режиссер рассказал также, что успокоился только после первого тестового просмотра ленты зрителями в Чикаго. Это была черновая версия продолжительностью почти три часа. Она очень понравилась и детям, и родителям. Итоговый вариант был короче: два часа 32 минуты.
Коламбус поделился также, что работа над вторым фильмом доставила ему гораздо больше удовольствия, поскольку он чувствовал себя значительно свободнее.