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https://ria.ru/20201127/polikliniki-1586654549.html
Вызовы на номера поликлиник станут бесплатными
Вызовы на номера поликлиник станут бесплатными
Операторы связи в декабре и январе сделуют бесплатными звонки на номера телефонов медучреждений на фоне ситуации с COVID, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:12
2020-11-27T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
коронавирусы
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Операторы связи в декабре и январе сделуют бесплатными звонки на номера телефонов медучреждений на фоне ситуации с COVID, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев - декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений... сделать эти номера бесплатными для граждан. На номера поликлиник их звонки не будут тарифицироваться", - сказал Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. В ходе этого совещания руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов упомянул, что граждане сталкиваются со сложностями с дозвоном в медучреждения.Ранее в пятницу Чернышенко заявил, что поручил Минцифры РФ совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Также вице-премьер заявил, что в регионах России вводится единый телефонный номер по коронавирусу "122" для удобства дозвона граждан до медиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, коронавирусы, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество

Вызовы на номера поликлиник станут бесплатными

17:12 27.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Операторы связи в декабре и январе сделуют бесплатными звонки на номера телефонов медучреждений на фоне ситуации с COVID, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев - декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений... сделать эти номера бесплатными для граждан. На номера поликлиник их звонки не будут тарифицироваться", - сказал Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. В ходе этого совещания руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов упомянул, что граждане сталкиваются со сложностями с дозвоном в медучреждения.
Ранее в пятницу Чернышенко заявил, что поручил Минцифры РФ совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Также вице-премьер заявил, что в регионах России вводится единый телефонный номер по коронавирусу "122" для удобства дозвона граждан до медиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинОбщество
 
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