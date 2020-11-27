https://ria.ru/20201127/polikliniki-1586654549.html

Вызовы на номера поликлиник станут бесплатными

Вызовы на номера поликлиник станут бесплатными

Операторы связи в декабре и январе сделуют бесплатными звонки на номера телефонов медучреждений на фоне ситуации с COVID, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:12

2020-11-27T17:12

2020-11-27T17:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий чернышенко

коронавирусы

здоровье - общество

общероссийский народный фронт

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Операторы связи в декабре и январе сделуют бесплатными звонки на номера телефонов медучреждений на фоне ситуации с COVID, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев - декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений... сделать эти номера бесплатными для граждан. На номера поликлиник их звонки не будут тарифицироваться", - сказал Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. В ходе этого совещания руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов упомянул, что граждане сталкиваются со сложностями с дозвоном в медучреждения.Ранее в пятницу Чернышенко заявил, что поручил Минцифры РФ совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Также вице-премьер заявил, что в регионах России вводится единый телефонный номер по коронавирусу "122" для удобства дозвона граждан до медиков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/gosuslugi-1586501020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, коронавирусы, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество