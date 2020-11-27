https://ria.ru/20201127/pogonya-1586597232.html

В Адыгее полицейский ранил ребенка во время погони за автомобилем

В Адыгее полицейский ранил ребенка во время погони за автомобилем

Полицейский в Адыгее во время погони за автомобилем ранил 14-летнюю девочку, идёт проверка, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:49

2020-11-27T12:49

2020-11-27T12:49

адыгейск

теучежский район

республика адыгея

происшествия

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Полицейский в Адыгее во время погони за автомобилем ранил 14-летнюю девочку, идёт проверка, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике.По данным МВД по республике, инцидент произошёл в среду. Автомобиль "ВАЗ-2107" не остановился по требованию сотрудников ДПС. Наряд начал преследование нарушителя, который не реагируя на неоднократные требования, пытался скрыться. По данным министерства, водитель грубо нарушал ПДД, неоднократно выезжал на "встречку", совершал опасные маневры в сторону патрульного автомобиля, в сложившейся ситуации полицейские вынуждены были применить табельное оружие."Полицейскими был произведен предупредительный выстрел, а после этого - несколько выстрелов в сторону автомобиля нарушителя. В результате машину удалось остановить, а водителя - задержать. В ходе осмотра салона машины была обнаружена несовершеннолетняя жительница города Адыгейска с огнестрельным ранением в поясничную область", - информирует МВД по Адыгее.Отмечается, что полицейские оказали девушке доврачебную помощь и незамедлительно доставили в медучреждение. Пострадавшая госпитализирована. Водителем оказался 20-летний житель Теучежского района. По данным ГИБДД, он не имеет водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за "пьяную" езду."Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили РИА Новости в следственном управлении.

https://ria.ru/20201126/chita-1586389161.html

https://ria.ru/20201125/chelyabinsk-1586223114.html

адыгейск

теучежский район

республика адыгея

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адыгейск, теучежский район, республика адыгея, происшествия