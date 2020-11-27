https://ria.ru/20201127/podarok-1586552380.html
В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
Россия приготовила России "невиданный экологический подарок" под Рождество, сообщает норвежское издание NRK. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:08
2020-11-27T09:08
2020-11-27T09:08
никель (город)
норвегия
мурманская область
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия приготовила России "невиданный экологический подарок" под Рождество, сообщает норвежское издание NRK.Речь идет о закрытии металлургического комбината в городе Никель на границе с Норвегией.По словам исследователя Норвежского института биоэкономики Пол Эрик Аспхольм ранее комбинат уже снижал объем выбросов, что дало положительный эффект.Закрытию предприятия обрадовались и жители приграничных городов Киркенес и Пасвикдален.Жители поселка Сванвика, расположенного на границе с Мурманской областью, выразили опасения, что жители Никеля могут потерять работу и уехать, в результате чего город может опустеть."Я немного переживаю, как бы Никель не превратился в город-призрак, тогда жители разъедутся, и наши встречи прекратятся, дружба иссякнет", - отметил местный житель Ингве Беддари.Местные власти, в свою очередь, пообещали, что создадут новые рабочие места и будут развивать в Никеле туризм.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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никель (город), норвегия, мурманская область, в мире
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Россия приготовила России "невиданный экологический подарок" под Рождество, сообщает норвежское издание NRK
.
Речь идет о закрытии металлургического комбината в городе Никель
на границе с Норвегией
.
"Нас ждет крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие-многие десятилетия. Это прекрасно", - сказал один из эко-активистов Томас Нильсен.
По словам исследователя Норвежского института биоэкономики Пол Эрик Аспхольм ранее комбинат уже снижал объем выбросов, что дало положительный эффект.
Закрытию предприятия обрадовались и жители приграничных городов Киркенес и Пасвикдален.
"Как по мне, это очень хорошо. Мы знаем, что местная экология в критической ситуации. Закрытие комбината в Никеле для многих станет сигналом", - считает глава киркенесского филиала "Природы и молодежи" Марта Мёллерсен.
Жители поселка Сванвика, расположенного на границе с Мурманской областью
, выразили опасения, что жители Никеля могут потерять работу и уехать, в результате чего город может опустеть.
"Я немного переживаю, как бы Никель не превратился в город-призрак, тогда жители разъедутся, и наши встречи прекратятся, дружба иссякнет", - отметил местный житель Ингве Беддари.
Местные власти, в свою очередь, пообещали, что создадут новые рабочие места и будут развивать в Никеле туризм.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>