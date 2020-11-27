https://ria.ru/20201127/podarok-1586552380.html

В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России

В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России

Россия приготовила России "невиданный экологический подарок" под Рождество, сообщает норвежское издание NRK. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:08

2020-11-27T09:08

2020-11-27T09:08

никель (город)

норвегия

мурманская область

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия приготовила России "невиданный экологический подарок" под Рождество, сообщает норвежское издание NRK.Речь идет о закрытии металлургического комбината в городе Никель на границе с Норвегией.По словам исследователя Норвежского института биоэкономики Пол Эрик Аспхольм ранее комбинат уже снижал объем выбросов, что дало положительный эффект.Закрытию предприятия обрадовались и жители приграничных городов Киркенес и Пасвикдален.Жители поселка Сванвика, расположенного на границе с Мурманской областью, выразили опасения, что жители Никеля могут потерять работу и уехать, в результате чего город может опустеть."Я немного переживаю, как бы Никель не превратился в город-призрак, тогда жители разъедутся, и наши встречи прекратятся, дружба иссякнет", - отметил местный житель Ингве Беддари.Местные власти, в свою очередь, пообещали, что создадут новые рабочие места и будут развивать в Никеле туризм.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201029/ekologiya-1582019031.html

https://ria.ru/20200512/1571327101.html

никель (город)

норвегия

мурманская область

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никель (город), норвегия, мурманская область, в мире