https://ria.ru/20201127/pitanie-1586606828.html

Составлен список продуктов, ускоряющих выздоровление от COVID-19

Составлен список продуктов, ускоряющих выздоровление от COVID-19

Британские ученые выяснили, как иммунное питание влияет на реабилитацию людей, переболевших COVID-19, и подготовили перечень продуктов, ускоряющих... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:40

2020-11-27T13:40

2020-11-27T14:05

риа наука

коронавирус covid-19

иммунитет

здоровье

великобритания

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/96468/57/964685791_0:78:1025:654_1400x0_80_0_0_e7f7f7b6ba6bca37f4413b820fbc95b5.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британские ученые выяснили, как иммунное питание влияет на реабилитацию людей, переболевших COVID-19, и подготовили перечень продуктов, ускоряющих выздоровление. Результаты опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.Исследователи Эмма Дербишир (Emma Derbyshire) и Джоан Деланж (Joanne Delange), изучающие роль питания в укреплении иммунитета, провели анализ научных публикаций, посвященных продуктам и добавкам, помогающим в восстановлении после COVID-19. Особое внимание авторы уделили влиянию лечебного питания на иммунную систему людей старше 65 лет.Иммунная система состоит из четырех компонентов: Т-лимфоцитов, В-клеток, системы комплемента и фагоцитов. Все они защищают организм от инфекций, действуя как барьер против входящих вирусов и бактерий.Различают врожденный и адаптивный иммунитет. С возрастом обе иммунные функции снижаются. Одна из причин "иммунного старения" — дефицит питательных веществ. Пожилым людям необходимо его восполнять с помощью специального иммунного питания. Особенно это важно, по мнению авторов, в период реабилитации после тяжелых инфекций, таких как COVID-19."Существует достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит питательных микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы. Некоторые компоненты диеты — фрукты, витамины, антиоксиданты, минералы и пробиотики — помогают повысить иммунитет и играют важную роль в сопротивлении респираторным вирусам и заболеваниям", — пишут авторы исследования.Ученые составили рекомендации по лечебному питанию для перенесших COVID-19. Туда вошли продукты, богатые витаминами C, D и цинком.Витамин С укрепляет барьерную функцию эпителия дыхательной системы, что ограничивает вторжение патогенов и не дает им спуститься в нижние дыхательные пути. Это, по мнению исследователей, помогает предотвратить пневмонию. Витамин D — мощный иммунорегулятор. На поверхности некоторых иммунных клеток — В- и Т-лимфоцитов, макрофагов и моноцитов — есть рецепторы витамина D. Поэтому он также играет защитную роль при всех респираторных инфекциях. А цинк — это сигнальный элемент, запускающий иммунные функции.Авторы рекомендуют включить в рацион следующие продукты: богатые витамином С брокколи, черную смородину, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины; богатые цинком крабовые консервы, креветки, консервированные бобы и вареные яйца, а также пищевые добавки с витамином D — до 50 микрограммов в день.Результаты исследования показали, что соблюдение такой диеты сокращает срок реабилитации и ускоряет выздоровление после COVID-19.Исследователи отмечают, что их рекомендации разработаны для здоровых в целом людей. Для тех, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы с иммунитетом, необходима предварительная консультация со своим лечащим врачом.

https://ria.ru/20201125/sukhofrukty-1586317843.html

https://ria.ru/20201124/kakao-1586081871.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, иммунитет, здоровье, великобритания, питание