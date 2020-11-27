https://ria.ru/20201127/pechka-1586544908.html

Названы причины плохой работы печки в автомобиле

Названы причины плохой работы печки в автомобиле

Журнал "За рулем" перечислил четыре причины плохой работы печки в автомобиле. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T06:43

2020-11-27T06:43

2020-11-27T06:43

авто

за рулем

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585222465_0:5:2422:1367_1400x0_80_0_0_d293efd19a77f1e8fd89f9c3c5834a72.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Журнал "За рулем" перечислил четыре причины плохой работы печки в автомобиле.Во-первых, неполадка может возникнуть из-за плохой циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Это может произойти, если радиатор забился отложениями или частицами вещества для устранения течи. Еще одна причина — перегнулись подводящие и отводящие шланги, или же не работают краны отопителя.Вторая из перечисленных причин - недостаточная теплопередача от радиатора отопителя к проходящему воздуху. Этому могут поспособствовать загрязненный воздушный фильтр или забившийся грязью конденсатор кондиционера.Еще одним возможным источником проблем является заедающая заслонка. В результате часть холодного воздуха с улицы идет прямо в салон.Четвертая проблема – это загрязненный радиатор отопителя. Грязь, нагреваясь, оседает в виде налета на алюминиевые пластины, из-за чего их теплоотдача становится слабее, что влияет на температуру в салоне.

https://ria.ru/20201124/avtomobili-1586014543.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, за рулем