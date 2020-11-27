https://ria.ru/20201127/pechka-1586544908.html
Названы причины плохой работы печки в автомобиле
Названы причины плохой работы печки в автомобиле
Журнал "За рулем" перечислил четыре причины плохой работы печки в автомобиле. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T06:43
2020-11-27T06:43
2020-11-27T06:43
авто
за рулем
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Журнал "За рулем" перечислил четыре причины плохой работы печки в автомобиле.Во-первых, неполадка может возникнуть из-за плохой циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Это может произойти, если радиатор забился отложениями или частицами вещества для устранения течи. Еще одна причина — перегнулись подводящие и отводящие шланги, или же не работают краны отопителя.Вторая из перечисленных причин - недостаточная теплопередача от радиатора отопителя к проходящему воздуху. Этому могут поспособствовать загрязненный воздушный фильтр или забившийся грязью конденсатор кондиционера.Еще одним возможным источником проблем является заедающая заслонка. В результате часть холодного воздуха с улицы идет прямо в салон.Четвертая проблема – это загрязненный радиатор отопителя. Грязь, нагреваясь, оседает в виде налета на алюминиевые пластины, из-за чего их теплоотдача становится слабее, что влияет на температуру в салоне.
https://ria.ru/20201124/avtomobili-1586014543.html
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авто, за рулем
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Журнал "За рулем
" перечислил четыре причины плохой работы печки в автомобиле.
Во-первых, неполадка может возникнуть из-за плохой циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Это может произойти, если радиатор забился отложениями или частицами вещества для устранения течи. Еще одна причина — перегнулись подводящие и отводящие шланги, или же не работают краны отопителя.
Вторая из перечисленных причин - недостаточная теплопередача от радиатора отопителя к проходящему воздуху. Этому могут поспособствовать загрязненный воздушный фильтр или забившийся грязью конденсатор кондиционера.
Еще одним возможным источником проблем является заедающая заслонка. В результате часть холодного воздуха с улицы идет прямо в салон.
Четвертая проблема – это загрязненный радиатор отопителя. Грязь, нагреваясь, оседает в виде налета на алюминиевые пластины, из-за чего их теплоотдача становится слабее, что влияет на температуру в салоне.