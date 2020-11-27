Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/pechat-1586610502.html
В Туркмении ограничат издание газет и журналов в бумажном виде
В Туркмении ограничат издание газет и журналов в бумажном виде
Газеты и журналы Туркмении с 1 января 2021 года можно будет получить только в электронном виде, исключение будет сделано для людей пенсионного возраста,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:52
2020-11-27T13:52
туркмения
ашхабад
медиа - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152609/87/1526098769_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4e8698952a1c0aee75c61fbef17a9432.jpg
АШХАБАД, 27 ноя - РИА Новости. Газеты и журналы Туркмении с 1 января 2021 года можно будет получить только в электронном виде, исключение будет сделано для людей пенсионного возраста, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Работники почтовых отделений Ашхабада разъясняют всем желающим возобновить подписку на туркменские газеты и журналы на 2021 год, что с нового года местную периодику можно получить только в электронном формате.Подписку можно оформить в почтовом отделении. Она стоит 60 манатов (около $17) и будет действовать полгода - с 1 января по 30 июня 2021 года. Подписаться на одно или несколько изданий нельзя, только на все газеты и журналы, которые официально издаются в стране - 21 центральная и региональная газеты и восемь журналов. Доступ ко всем периодическим изданиям будет осуществляться через специальное приложение, которое нужно установить на гаджет.Подписаться на получение газет и журналов в бумажном виде могут только пенсионеры. Им доступна подписка на одно или несколько изданий. К примеру, полугодовая подписка на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан" в бумажном виде будет стоить 18 манатов (около $5). Как сказали почтовые работники, для оформления подписки на бумажные СМИ пенсионерам необходимо прийти в почтовое отделение с пенсионным удостоверением.В Туркменистане практически все газеты и журналы государственные. Ранее местные СМИ сообщили, что с нового года ряд изданий в целях экономии средств могут быть объединены.
https://ria.ru/20200716/1574419818.html
туркмения
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152609/87/1526098769_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_797c5a71c078c69941d01f8212bac785.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туркмения, ашхабад, медиа - общество, в мире

В Туркмении ограничат издание газет и журналов в бумажном виде

13:52 27.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 27 ноя - РИА Новости. Газеты и журналы Туркмении с 1 января 2021 года можно будет получить только в электронном виде, исключение будет сделано для людей пенсионного возраста, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Работники почтовых отделений Ашхабада разъясняют всем желающим возобновить подписку на туркменские газеты и журналы на 2021 год, что с нового года местную периодику можно получить только в электронном формате.
Подписку можно оформить в почтовом отделении. Она стоит 60 манатов (около $17) и будет действовать полгода - с 1 января по 30 июня 2021 года. Подписаться на одно или несколько изданий нельзя, только на все газеты и журналы, которые официально издаются в стране - 21 центральная и региональная газеты и восемь журналов. Доступ ко всем периодическим изданиям будет осуществляться через специальное приложение, которое нужно установить на гаджет.
Подписаться на получение газет и журналов в бумажном виде могут только пенсионеры. Им доступна подписка на одно или несколько изданий. К примеру, полугодовая подписка на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан" в бумажном виде будет стоить 18 манатов (около $5). Как сказали почтовые работники, для оформления подписки на бумажные СМИ пенсионерам необходимо прийти в почтовое отделение с пенсионным удостоверением.
В Туркменистане практически все газеты и журналы государственные. Ранее местные СМИ сообщили, что с нового года ряд изданий в целях экономии средств могут быть объединены.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время отпуска - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:41
Президент Туркмении передал детскому дому рыбу, наловленную в отпуске
 
ТуркменияАшхабадМедиа - ОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния