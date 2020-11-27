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В Туркмении ограничат издание газет и журналов в бумажном виде

В Туркмении ограничат издание газет и журналов в бумажном виде

Газеты и журналы Туркмении с 1 января 2021 года можно будет получить только в электронном виде, исключение будет сделано для людей пенсионного возраста,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:52

2020-11-27T13:52

2020-11-27T13:52

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АШХАБАД, 27 ноя - РИА Новости. Газеты и журналы Туркмении с 1 января 2021 года можно будет получить только в электронном виде, исключение будет сделано для людей пенсионного возраста, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Работники почтовых отделений Ашхабада разъясняют всем желающим возобновить подписку на туркменские газеты и журналы на 2021 год, что с нового года местную периодику можно получить только в электронном формате.Подписку можно оформить в почтовом отделении. Она стоит 60 манатов (около $17) и будет действовать полгода - с 1 января по 30 июня 2021 года. Подписаться на одно или несколько изданий нельзя, только на все газеты и журналы, которые официально издаются в стране - 21 центральная и региональная газеты и восемь журналов. Доступ ко всем периодическим изданиям будет осуществляться через специальное приложение, которое нужно установить на гаджет.Подписаться на получение газет и журналов в бумажном виде могут только пенсионеры. Им доступна подписка на одно или несколько изданий. К примеру, полугодовая подписка на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан" в бумажном виде будет стоить 18 манатов (около $5). Как сказали почтовые работники, для оформления подписки на бумажные СМИ пенсионерам необходимо прийти в почтовое отделение с пенсионным удостоверением.В Туркменистане практически все газеты и журналы государственные. Ранее местные СМИ сообщили, что с нового года ряд изданий в целях экономии средств могут быть объединены.

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туркмения, ашхабад, медиа - общество, в мире