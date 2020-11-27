МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт
11:08 27.11.2020 (обновлено: 16:53 27.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД.
"Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте", — говорится в релизе ведомства.
Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью".
При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021-го.
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