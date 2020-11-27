Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/pasport-1586571555.html
МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт
МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт
Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:08
2020-11-27T16:53
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155662/44/1556624499_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_b7311d604e0f1a21ab1dc7feb948310f.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД.Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021-го.
https://ria.ru/20200811/1575625632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155662/44/1556624499_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_51d96561d61d1ae17efe8f3c249eaa29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт

11:08 27.11.2020 (обновлено: 16:53 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД.

"Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте", — говорится в релизе ведомства.

Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью".
При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021-го.
Демонстрация образца электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 11:00
Стало известно, сколько россиян хотят оформить электронный паспорт
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния