https://ria.ru/20201127/pasport-1586571555.html

МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт

МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт

Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:08

2020-11-27T11:08

2020-11-27T16:53

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, сообщили в пресс-центре МВД.Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". При утере паспорт можно будет быстро заблокировать.Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве в декабре 2021-го.

https://ria.ru/20200811/1575625632.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество