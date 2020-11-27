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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201127/pashinyan-1586540647.html
Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с Путиным
Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с Путиным
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T02:37
2020-11-27T04:50
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.По его словам, такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. "Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", - заявил премьер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с Путиным

02:37 27.11.2020 (обновлено: 04:50 27.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.
"Дважды за последний час беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, проблемой пропавших без вести, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших, размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе", - написал Пашинян в Facebook.
По его словам, такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. "Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", - заявил премьер.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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