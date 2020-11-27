Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с Путиным
02:37 27.11.2020 (обновлено: 04:50 27.11.2020)
ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.
"Дважды за последний час беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, проблемой пропавших без вести, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших, размещением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе", - написал Пашинян в Facebook.
По его словам, такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. "Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", - заявил премьер.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.