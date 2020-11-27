https://ria.ru/20201127/pashinyan-1586540647.html

Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с Путиным

Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с Путиным

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T02:37

2020-11-27T02:37

2020-11-27T04:50

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.По его словам, такие обсуждения проходят регулярно, иногда по несколько раз в день. "Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", - заявил премьер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно нему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201126/impichment-1586461977.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире