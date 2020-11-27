https://ria.ru/20201127/pandemic-1586700990.html

Российский ученый оценил слова немецкого вирусолога о причинах пандемии

Российский ученый оценил слова немецкого вирусолога о причинах пандемии

Микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого ученого Александра Кекуле о том, что по миру распространяется итальянский штамм коронавируса. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T21:46

2020-11-27T21:46

2020-11-27T21:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого ученого Александра Кекуле о том, что по миру распространяется итальянский штамм коронавируса. По его словам, немецкий ученый любит сказать "что-нибудь эффектное". При этом Иванов отметил, что ни у кого, включая Кекуле, не вызывает сомнения "китайское" происхождение коронавируса. "Он говорит лишь о том, что в Европе недооценили его опасность, когда пошла первая информация о заболевших в Китае, и не приняли строгих эпидемиологических мер", — пояснил собеседник. Он напомнил, что весной Кекуле критиковал немецкое правительство за слишком мягкие меры борьбы с эпидемией, а теперь выступает против карантина, хотя количество новых случаев заражения заметно выше. "Просто он — фрондер, постоянно критикует правительство, и тем самым привлекает прессу", — сказал Иванов. Однако он подчеркнул, что Кекуле был прав, говоря о том, что европейцы недооценили угрозу, исходящую от вируса. Иванов рассказал, что в России обнаружено более ста штаммов коронавируса, и большинство из них пришли в страну из Европы. При этом ученый раскритиковал утверждение немецкого специалиста о том, что "итальянский" штамм встречается в 99% случаев. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 60 миллионов человек, из которых свыше 1,4 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/skoraya-1586672918.html

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586650542.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество