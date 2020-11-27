https://ria.ru/20201127/ozkho-1586588808.html

Захарова обвинила Запад в подрыве репутации ОЗХО

Захарова обвинила Запад в подрыве репутации ОЗХО

Запад давно подорвал репутацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), теперь ее будущее под вопросом, считает официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:22

2020-11-27T12:22

2020-11-27T12:22

россия

мария захарова

организация по запрещению химического оружия

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Запад давно подорвал репутацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), теперь ее будущее под вопросом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ее репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же. Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии", - сказала она на брифинге в Москве."Это не просто уничтожило ее авторитет. Это в принципе поставило вопрос о ее будущем", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20200925/oruzhie-1577764415.html

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россия, мария захарова, организация по запрещению химического оружия, безопасность