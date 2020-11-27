https://ria.ru/20201127/otvet-1586689423.html

МИД предостерег США от нарушения границ России

МИД предостерег США от нарушения границ России

Москва призывает США в будущем воздержаться от авантюр, подобных заходу их эсминца в территориальное море РФ, и оставляет за собой право на ответные действия,... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:45

2020-11-27T19:45

2020-11-28T07:22

военно-морские силы сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586025844_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_25d6c842f0d5d4359a63a94cb5eb2819.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва призывает США в будущем воздержаться от авантюр, подобных заходу их эсминца в территориальное море РФ, и оставляет за собой право на ответные действия, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.Отмечается, что факт захода американского военного корабля в территориальное море РФ не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий."Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия", - подчеркнули в министерстве.Американский Седьмой флот в ответ заявил, что корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с территории какой-либо страны. Эсминец якобы проводил там операцию по обеспечению свободы судоходства.Кроме того, американские военные сообщили, что США не соглашаются с тем, что залив Петра Великого – это "историческая бухта", согласно международным законам. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями Советского Союза в 1984 году.

https://ria.ru/20201127/tsirkon-1586653552.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Эсминец США "Джон Маккейн" зашел в российские территориальные воды. Кадры Минобороны РФ Министерство обороны России обнародовало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу и, получив предостережение, сразу ушел в нейтральные воды. 2020-11-27T19:45 true PT0M30S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире