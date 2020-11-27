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МИД предостерег США от нарушения границ России
МИД предостерег США от нарушения границ России
Москва призывает США в будущем воздержаться от авантюр, подобных заходу их эсминца в территориальное море РФ, и оставляет за собой право на ответные действия,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:45
2020-11-28T07:22
военно-морские силы сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва призывает США в будущем воздержаться от авантюр, подобных заходу их эсминца в территориальное море РФ, и оставляет за собой право на ответные действия, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.Отмечается, что факт захода американского военного корабля в территориальное море РФ не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий."Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия", - подчеркнули в министерстве.Американский Седьмой флот в ответ заявил, что корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с территории какой-либо страны. Эсминец якобы проводил там операцию по обеспечению свободы судоходства.Кроме того, американские военные сообщили, что США не соглашаются с тем, что залив Петра Великого – это "историческая бухта", согласно международным законам. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями Советского Союза в 1984 году.
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Эсминец США "Джон Маккейн" зашел в российские территориальные воды. Кадры Минобороны РФ
Министерство обороны России обнародовало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу и, получив предостережение, сразу ушел в нейтральные воды.
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военно-морские силы сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД предостерег США от нарушения границ России

19:45 27.11.2020 (обновлено: 07:22 28.11.2020)
 
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Paul KellyАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Paul Kelly
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва призывает США в будущем воздержаться от авантюр, подобных заходу их эсминца в территориальное море РФ, и оставляет за собой право на ответные действия, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.

"Очевидно, что через подобного рода "бряцание оружием" США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными", - сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что факт захода американского военного корабля в территориальное море РФ не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий.
"Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия", - подчеркнули в министерстве.
Американский Седьмой флот в ответ заявил, что корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с территории какой-либо страны. Эсминец якобы проводил там операцию по обеспечению свободы судоходства.
Кроме того, американские военные сообщили, что США не соглашаются с тем, что залив Петра Великого – это "историческая бухта", согласно международным законам. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями Советского Союза в 1984 году.
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