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В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия со зрителями

В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия со зрителями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении запрета на массовые мероприятия со зрителями до 13 декабря, документ... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:39

2020-11-27T19:39

2020-11-27T19:39

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении запрета на массовые мероприятия со зрителями до 13 декабря, документ опубликован на сайте областного правительства."В Московской области до 13.12 продлеваются... Запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан", - сообщается на странице губернатора в Telegram.Отмечается, что исключение составляют физкультурные мероприятия и тренировки спортсменов без участия зрителей.Кроме того, продлен запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Добавляется, что гулять по их территориям можно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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