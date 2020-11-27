https://ria.ru/20201127/ogranicheniya-1586631134.html
Мурашко объяснил ограничения на поездки за рубеж
Мурашко объяснил ограничения на поездки за рубеж
Введенные в РФ ограничения на поездки за рубеж препятствуют распространению COVID-19, они снимутся, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил на... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:24
2020-11-27T15:24
2020-11-27T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Введенные в РФ ограничения на поездки за рубеж препятствуют распространению COVID-19, они снимутся, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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