https://ria.ru/20201127/ogranicheniya-1586631134.html

Мурашко объяснил ограничения на поездки за рубеж

Мурашко объяснил ограничения на поездки за рубеж

Введенные в РФ ограничения на поездки за рубеж препятствуют распространению COVID-19, они снимутся, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил на... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:24

2020-11-27T15:24

2020-11-27T15:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Введенные в РФ ограничения на поездки за рубеж препятствуют распространению COVID-19, они снимутся, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил на пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/rezhim-1586624072.html

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