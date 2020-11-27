https://ria.ru/20201127/nozh-1586542095.html
Десятки сахалинцев пришли сдать кровь для раненного ножом школьника
Десятки сахалинцев пришли сдать кровь для раненного ножом школьника
Несколько десятков человек в пятницу пришли к зданию станции переливания крови в Южно-Сахалинске, чтобы помочь школьнику, который получил ножевые ранения от... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:23
2020-11-27T03:23
2020-11-27T03:23
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек в пятницу пришли к зданию станции переливания крови в Южно-Сахалинске, чтобы помочь школьнику, который получил ножевые ранения от одноклассника, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанес не менее четырех ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.Накануне мэрия Южно-Сахалинска призвала горожан помочь мальчику, сдав кровь, мальчику требуется кровь третьей положительной группы, но на станции ждут доноров с любой группой и резусом.По данным источника РИА Новости, мальчик до сих пор находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.
https://ria.ru/20201126/shkolnik-1586387850.html
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южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя - РИА Новости.
Несколько десятков человек в пятницу пришли к зданию станции переливания крови в Южно-Сахалинске
, чтобы помочь школьнику, который получил ножевые ранения от одноклассника, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Очередь начала формироваться еще до начала работы станции, рано утром. Естественно, всех впустить в помещение не представляется возможным, поэтому люди ждут своей очереди на улице. Мы очень рады, что у нас в городе столько неравнодушных людей, откликнувшихся на чужое горе", - рассказала терапевт станции переливания крови.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанес не менее четырех ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
По данному факту проверку организовала прокуратура. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
Накануне мэрия Южно-Сахалинска призвала горожан помочь мальчику, сдав кровь, мальчику требуется кровь третьей положительной группы, но на станции ждут доноров с любой группой и резусом.
По данным источника РИА Новости, мальчик до сих пор находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.