Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/nozh-1586542095.html
Десятки сахалинцев пришли сдать кровь для раненного ножом школьника
Десятки сахалинцев пришли сдать кровь для раненного ножом школьника
Несколько десятков человек в пятницу пришли к зданию станции переливания крови в Южно-Сахалинске, чтобы помочь школьнику, который получил ножевые ранения от... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:23
2020-11-27T03:23
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_5a64690927e8db344d2da0a50a399d85.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек в пятницу пришли к зданию станции переливания крови в Южно-Сахалинске, чтобы помочь школьнику, который получил ножевые ранения от одноклассника, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанес не менее четырех ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.Накануне мэрия Южно-Сахалинска призвала горожан помочь мальчику, сдав кровь, мальчику требуется кровь третьей положительной группы, но на станции ждут доноров с любой группой и резусом.По данным источника РИА Новости, мальчик до сих пор находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.
https://ria.ru/20201126/shkolnik-1586387850.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/napadenie-1586028981.html
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2c03ff1440794f5a1b2386083ebe06be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-сахалинск, происшествия

Десятки сахалинцев пришли сдать кровь для раненного ножом школьника

03:23 27.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек в пятницу пришли к зданию станции переливания крови в Южно-Сахалинске, чтобы помочь школьнику, который получил ножевые ранения от одноклассника, сообщили РИА Новости в медучреждении.
"Очередь начала формироваться еще до начала работы станции, рано утром. Естественно, всех впустить в помещение не представляется возможным, поэтому люди ждут своей очереди на улице. Мы очень рады, что у нас в городе столько неравнодушных людей, откликнувшихся на чужое горе", - рассказала терапевт станции переливания крови.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанес не менее четырех ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
Вчера, 09:46
На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
По данному факту проверку организовала прокуратура. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
Накануне мэрия Южно-Сахалинска призвала горожан помочь мальчику, сдав кровь, мальчику требуется кровь третьей положительной группы, но на станции ждут доноров с любой группой и резусом.
По данным источника РИА Новости, мальчик до сих пор находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.
Мужчина с ножом - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 10:16
На Сахалине пенсионер трижды за день напал на женщин с ножом
 
Южно-СахалинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
Лента новостейМолния